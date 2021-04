Es ist Donnerstag, 12.30 Uhr. Das Gespräch mit den beiden Schülersprechern der Loburg – sechs sind es insgesamt – beginnt pünktlich über Microsoft Teams. Ob Marie Roßkopp und Fritz Schulte-Hillen am Montag wieder in den Genuss von Präsenzunterricht kommen werden? Sie wissen es nicht. Die Kultusminister tagen gerade. Diese Ungewissheit, sagen sie, verunsichere sie nicht – nicht mehr, muss man wohl hinzufügen. Pandemiealltag in Deutschland. Marie Roßkopp wird jetzt ihr Abitur machen. Fritz Schulte-Hillen ist Schüler der Q 1 und 2022 an der Reihe. Eigentlich gäbe es für die angehende Abiturientin jetzt gar keinen Unterricht mehr. Da aber viele Stunden ausgefallen seien, werde in diesem Jahr nach den Osterferien Unterricht in den Abifächer erteilt, erläutert Marie Roßkopp. Schülersprecherin Maroe Roßkopp Foto: Privat Am Anfang der Pandemie, berichten beide, sei der digitale Unterricht an der Loburg nur per E-Mail erfolgt.