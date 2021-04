Vor über sieben Jahren entschied sich Helmut Fentker für ein Auto mit Elektroantrieb und fühlt seitdem eher Strom im Blut statt Benzin im Tank. Das hat sich bis heute nicht geändert. Der Ostbeverner, dem der Umweltschutz am Herzen liegt, kann ein rundum positives Fazit ziehen und plant nun den Kauf eines neuen Elektroautos. Pionierarbeit geleistet In der Bevergemeinde leistete Fentker damals Pionierarbeit, war er doch der erste Bürger, der elektrisch durch die Straßen fuhr und damit einen großen persönlichen wie auch mutigen Schritt in Richtung ökologisches Handeln ging. Sein Renault ZOE, der als 120. Exemplar in Deutschland zugelassen wurde, hat ihm die Treue gehalten.