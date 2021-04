In jedem Jahr wird als Dank für das vielfältige und große Engagement der Ehrenamtlichen in der Pfarrei St. Ambrosius vom Pfarreirat kurz nach Ostern ein Ehrenamtsfest organisiert. 2020 musste dieses Fest ausfallen. Auch 2021 wird dieses zum traditionellen Termin nicht möglich sein, und es ist auch unsicher, wann und unter welchen Bedingungen es nachgeholt werden könnte. Deshalb hat sich der Pfarreirat dazu entschlossen, eine coronakonforme Alternative anzubieten: Alle Ehrenamtlichen sind eingeladen, am Samstag, 17. April, um 18 Uhr zur Messe in die Ambrosiuskirche zu kommen. Dort wartet dann auf alle Ehrenamtlichen eine kleine Überraschung. Pfarrer Marco Klein dankt allen Helfern schon im Vorfeld. Durch Corona habe sich auch das Ehrenamt sehr verändert, manches habe gar nicht stattfinden können, manches nur unter erschwerten Bedingungen. Viele neue Ideen seien entwickelt worden, und der Kreativität sei offensichtlich keine Grenze gesetzt, um auch in dieser schweren Zeit füreinander da zu sein. Sogar Neues sei, oft spontan, entstanden, um Kontakt zu halten und denen, die Hilfe brauchen, diese auch zukommen zu lassen.