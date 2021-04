Statt 75 künftig 169 Euro für die Tonne?

„In der letzten Zeit häufen sich wieder Fälle von falsch befüllten Biotonnen in Ostbevern.“ Diese Information erreichte in den Osterferien Angelika Füssel , die im Rathaus Ansprechpartnerin rund um die Abfallbeseitigung in der Bevergemeinde ist. Der Hinweis kam von der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf (AWG), die in Ennigerloh das Kompostwerk betreibt.

„Verunreinigte Bioabfall-Anlieferungen am Kompostwerk in Ennigerloh sind ein durchgängiges Problem in allen Städten und Gemeinden des Kreises. Doch bei extrem verunreinigten Anlieferungen nehmen wir Kontakt mit der Kommune auf“, heißt es glasklar in einer Mail von dort. Und weiter: „Nach der letzten Biotonnenabfuhr in Ostbevern belegen Fotos aus dem Kompostwerk, dass sich deutlich zu viele Störstoffe im Biomüll aus der Gemeinde Ostbevern befinden.“ Glas, Metall, aber vor allem Kunststoffe und Plastik vermischten sich mit den biologischen Abfällen.

Das Problem: Derartig verunreinigter Biomüll störe den Produktionsprozess im Kompostwerk massiv und bedeute einen erheblichen Mehraufwand bis hin zu einer vollständig anderweitigen Entsorgung der gesamten Anliefercharge. Und Letzteres werde nicht billig für die Kommune. Als Konsequenz weist die Abfallwirtschaftsgesellschaft die Gemeindeverwaltung Ostbevern unmissverständlich daraufhin, dass – „sollte sich die Qualität des Ostbeverner Biomülls nicht verbessern“ – entsprechend verunreinigte Abfälle als „nicht getrennt gehaltene Abfälle mit einem Entgelt von 169 Euro pro Tonne netto anstatt des Entgeltes für Bioabfälle von 75 Euro pro Tonne netto abgerechnet werden“.

Die hierdurch entstehenden Mehrkosten würden dann bei der nächsten Kalkulation der Abfallentsorgungsgebühren Berücksichtigung finden. Letztendlich gehe die Falschbefüllung der Biotonnen dann zu Lasten aller Gebührenzahler.

Angelika Füssel betont deshalb noch einmal nachdrücklich: „Plastiktüten und andere Fremdstoffe haben im Bioabfall nichts zu suchen. Da die Fremdstoffe nicht vollständig entfernt werden können, sollte sich jeder bewusst sein, dass der mit Plastik- oder Glaspartikeln durchsetzte Kompost wieder auf dem Acker landet.“

Das gelte im Übrigen auch für die sogenannten kompostierbaren Biokunststofftüten. Sie gehören ebenfalls nicht in die Biotonne, denn sie verrotten im Kompostwerk zu langsam und müssen deshalb als Störstoffe aussortiert und als Restmüll teuer entsorgt werden.

Um eine Erhöhung der Müllgebühren zu vermeiden und um die mangelhafte Biomüllqualität in den Griff zu bekommen, seien deshalb in absehbarer Zeit Kontrollen der Biotonnen vorgesehen. „Wir sind gerade dabei, diese Kontrollen organisatorisch vorzubereiten“, kündigt Angelika Füssel an. Voraussichtlich schon ab dem 16. April werde damit begonnen. „Wir werden über die Aktion auf jeden Fall im Vorfeld informieren“, verspricht die Abfallexpertin.

Fest stehe aber schon jetzt: „Biotonnen, die bei den Überprüfungen als fehlerhaft befüllt identifiziert werden, werden dann nicht geleert.“