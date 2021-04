Qualität weiter erhöhen

In ganz Ostbevern und auch in Brock soll es in diesem Jahr wieder leuchtend bunt aufblühen. Die Aktion „Blühendes Band“, an der sich auch die beiden Landwirtschaftlichen Ortsverbände Ostbevern und Brock beteiligen, geht inzwischen in die vierte Runde und soll einen Beitrag zur Artenvielfalt und zum Schutz zahlreicher Insekten und anderer Tierarten leisten.

„Es steht in diesem Jahr dazu Saatgut für rund acht Hektar zur Verfügung“, sagt Paul Verenkotte , Vorsitzender der Landwirte in Ostbevern. Bereitgestellt wird es dieses Mal von der Stiftung Westfälische Landschaft und der Sparkasse Münsterland Ost, freuen sich die Initiatoren über die Unterstützung beim Kauf des Saatgutes.

Um die Aussaat kümmern sich wie in den vergangenen drei Jahren die beiden Landwirtschaftlichen Ortsverbände. Auch wenn die Sämereien aufgebraucht sein sollten, geht kein Interessent leer aus, versichern die Ortsverbände. Denn das Angebot zum Einsäen besteht nicht nur für die Landwirte, vielmehr sind alle Bürger eingeladen mitzumachen.

Leider sei der Erfolg in den ersten beiden Jahren aufgrund der großen Trockenheit eher mäßig gewesen, erinnert sich Paul Verenkotte. Deswegen hatte man im vergangenen Jahr die Saatmischung noch einmal angepasst und verbessert – unter anderem mit Rotklee, Sommerwicken, Buchweizen, Ringelblumen, Borretsch, Dill und Koriander. Und das Ergebnis gab den Verantwortlichen recht: Denn auf zahlreichen Flächen habe es vor Insekten nur so gewimmelt, haben Verenkotte und seine Mitstreiter festgestellt. „Außerdem geben sie an Straßenrändern und Radwegen ein buntes Bild ab“, weist Paul Verenkotte auf den hübschen Anblick für Vorbeifahrende hin.

„Auch in diesem Jahr freuen wir uns wieder über Flächen an Radwegen und Straßen“, hoffen die Initiatoren erneut auf eine rege Beteiligung aus allen Bereichen. Besonders für die Landwirte bilden die Blühstreifen einen weiteren Mehrwert an den sogenannten Sichtdreiecken. Nach einem schweren Unfall, der sich vor einigen Jahren im Kreis Warendorf ereignete, dürfen im Bereich von Straßenkreuzungen oder Einfahrten Feldfrüchte wie Mais oder Raps nicht mehr bis an den Ackerrand gepflanzt werden. Vielmehr müssen die Bereiche in den Ecken frei bleiben, damit sie für die Verkehrsteilnehmer einsehbar bleiben.

„Als Neuerung“, so Thomas Korthorst und Paul Verenkotte als Vorsitzende der Ortsverbände, „suchen wir in diesem Jahr auch Flächen, die von der Öffentlichkeit nicht so gesehen werden, die auf Grund ihrer Lage, zum Beispiel inmitten eines Maisschlages, aber eine noch bessere Lebensgrundlage und einen Rückzugsort für die Insekten bieten. Das erhöht noch einmal die Qualität der Aktion.“

Alle Interessierten können sich ab sofort bei den Vorsitzenden der Ortsverbände melden. „Voraussichtlicher Saattermin wird dann wohl Anfang Mai sein, wenn es die Witterung entsprechend zulässt“, kündigen Paul Verenkotte und Thomas Korthorst gemeinsam an.

Und die beiden Vorsitzenden freuen sich jetzt schon, wenn im kommenden Sommer wieder zahlreiche Flächen bunt blühen und vielen Insekten und anderen Tieren einen wertvollen Lebensraum bieten.