Ostbevern -

Wie es mit der Kita „Biberbande“ im Baugebiet Kohkamp III weitergehen soll, das könnte sich in der Ratssitzung am heutigen Abend entscheiden. In nicht-öffentlicher Sitzung ist der Bau, der in den vergangenen Monaten für eine Menge Gesprächsstoff gesorgt hat, Thema.