Die Erstkommunionfeiern in der Ostbeverner Kirchengemeinde St. Ambrosius stehen vor der Tür. Die Kinder der Franz-von-Assisi-Schule sind am 13. Mai (Donnerstag) um 11 Uhr (Klasse 3a) und am 15. Mai (Sonntag) um 11 Uhr (Klasse 3b) an der Reihe. Die Mädchen und Jungen in Herz-Jesu Brock haben am 30. Mai (Sonntag) um 9.30 Uhr ihren großen Tag. Für die Kinder der St.-Ambrosius-Schule ist es am 12. Juni (Samstag) um 11 Uhr (Klasse 3b) und um 15 Uhr (Klasse 3a) sowie am 13. Juni (Sonntag) um 11 Uhr (Klasse 3c) soweit.