Chaos beim Kita-Bau in Ostbevern

Lehren aus dem Fall ziehen

Beim Lesen des Berichtes, den das Amt für Rechnungsprüfung und Beratung des Kreises Warendorf erstellt hat, stockt einem an etlichen Stellen der Atem und man will (eigentlich) nicht wirklich glauben, dass das alles in Ostbevern passiert ist.

Umso wichtiger war es, dass sowohl Bürgermeister Karl Piochowiak als auch der Kreis Warendorf, speziell Landrat Dr. Olaf Gericke, alles daran gesetzt haben und noch setzen, die Mängel, Ungereimtheiten und möglicherweise auch strafrechtlich relevanten Aspekte rund um den Kita-Bau im Gebiet Kohkamp III rückhaltlos aufzuklären.

Auch den anderen politisch Handelnden dürfte an dieser genauen Aufklärung uneingeschränkt gelegen sein, denn es macht den Anschein, dass sie an mehreren Stellen nicht oder nicht ausreichend vom damaligen Bürgermeister Wolfgang Annen und weiteren Akteuren informiert worden sind. Und zuletzt hat auch die Öffentlichkeit ein Recht darauf, mehr Details zu erfahren.

Die gestrige Entscheidung des Rates, den Vertrag mit dem Investor zu kündigen, ist absolut richtig. Parallel zur Aufarbeitung des Sachverhaltes muss der Blick nun gleichzeitig nach vorne gerichtet werden, denn der Neubau wird dringend benötigt, nicht zuletzt auch, weil der Kreis die mobile Kita an anderer Stelle wieder verwenden will.

Noch eines hat sich durch diesen Fall gezeigt, und die Prüfer haben in ihrem Bericht bereits den Finger in die Wunde gelegt. Das oft blinde Vertrauen vieler Kommunen in Investorenmodelle muss überdacht werden.

Nachdem in Ostbevern das Kind in den sprichwörtlichen Brunnen gefallen ist, sollten alle Handelnden zukünftig genau abwägen, ob sie den Einfluss auf die Gestaltung, den Baufortschritt, die Abwicklung und oft auch Finanzierung eines solchen Projektes weiter in andere Hände geben wollen oder ob sie das Heft wieder selbst in der Hand haben wollen. Das hätte Ostbevern in diesem Fall zumindest eine Menge erspart. (-agh-)