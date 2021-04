Schwere Kost und viele Mängel

Die Sitzung des Ostbeverner Gemeinderates am Dienstagabend war für die Mitglieder nicht alltäglich: Denn der Tagesordnungspunkt „Kindertagesstätte im Baugebiet Kohkamp III“ im nichtöffentlichen Sitzungsteil bedeutete schwere Kost, und zugleich ging es um teilweise schwere Vorwürfe. Dazu gehört beispielsweise das Nichteinhalten von Fristen genauso wie Baumängel am Objekt und nicht zuletzt auch um fehlende Transparenz innerhalb des Verfahrens.

Nach dem neuerlichen Verstreichen des für den 1. April diesen Jahres zugesagten Fertigstellungstermins des Kita-Neubaus haben Rat und Verwaltung nun jetzt ein für alle Mal die sprichwörtliche Reißleine gezogen. In der Sitzung haben die Fraktionen die Verwaltung einstimmig beauftragt, die weitere Zusammenarbeit mit dem Investor zu beenden.

Im Raume standen nach Angaben der Verwaltung mehrere Handlungsalternativen, die vorgestellt und diskutiert wurden. Zur Debatte standen unter anderem die Beendigung der vertraglichen Beziehungen mit dem Investor oder eine weitere Fristverlängerung zur Fertigstellung der Kita.

„In Abwägung aller Vor- und Nachteile haben sich die Ratsmitglieder einstimmig dazu entschieden, den im September des vergangenen Jahres abgeschlossenen Mietvertrag zwischen der Gemeinde und dem Investor zur Anmietung der Kita-Räumlichkeiten fristlos zu kündigen. Damit wird der Weiterbau der Kita für den Investor gegenstandslos“, heißt es in einer Stellungnahme der Kommune.

„ Wenn es um die Benennung von Schäden geht und Verantwortlichkeiten im Raume stehen, werden wir um eine offene Aussprache nicht umhinkommen. Wenn es um die Benennung von Schäden geht und Verantwortlichkeiten im Raume stehen, werden wir um eine offene Aussprache nicht umhinkommen. “ Bürgermeister Karl Piochowiak

Die Einräumung einer Fristverlängerung für den Weiterbau der Kita wurde vom Gemeinderat abgelehnt, nachdem der Fertigstellungstermin für den Kitabau bislang bereits viermal geplatzt ist.

Ursprünglich sollte das Gebäude bereits zum 1. Juni des vergangenen Jahres an die Gemeinde beziehungsweise an den Träger der neuen Kita, die AWO Unterbezirk Ruhr-Lippe-Ems, übergeben werden. Doch zu diesem Zeitpunkt war noch gar nicht mit dem Bau begonnen worden. Es folgte also eine Verschiebung auf den 1. August 2020. Aber auch dieser Termin ging ins Land. Es erfolgte abermals ein Aufschub auf den 1. November 2020.

Inzwischen stellte sich heraus, dass es ganz gewaltig im Gebälk zwischen Investor und ausführender Bauunternehmung knirschte. Gegenseitige Anschuldigungen und Vorwürfe brachen sich Bahn. Von Baumängeln auf der einen Seite und von ausstehenden Zahlungen auf der anderen Seite war die Rede. Was folgte war Stillstand auf der Baustelle und es war klar, auch zum 1. November würde der angepeilte Umzug der Kita „Biberbande“, die inzwischen in Containermodulen des Kreises Warendorf ein Übergangsquartier gefunden hatte, nicht erfolgen könne. Diese Module hatte der Landrat der Gemeinde zur Verfügung gestellt.

Nun traten massive Baumängel am Kita-Rohbau zu Tage. Regen war ins Gebäude eingedrungen, alle Holzwände waren durchfeuchtet, es hatte sich an vielen Stellen Schimmel gebildet. Hinzugezogene Bausachverständige bestätigten außerdem konstruktive und bauphysikalische Fehler.

Damit diese fachgerecht beseitigt werden konnten, gewährte die Gemeinde dem Investor nochmals eine letzte Fristverlängerung zur Fertigstellung des Bauwerks. Zum 1. April dieses Jahres sollte das Gebäude nunmehr bezugsfertig übergeben werden. Mit der Einräumung dieser Frist wurde dem Investor aber bereits mitgeteilt, dass damit das Entgegenkommen ein Ende haben würde.

Wie bereits schon zuvor erwähnt: auch dieser Termin ist mittlerweile verstrichen. Und nach vorliegenden Einschätzungen erscheint weder jetzt noch in absehbarer Zeit eine Übergabe des Gebäudes im vom LWL geforderten Standard erreichbar. Zudem werden weiterhin gutachterlich erhebliche Baumängel bescheinigt, die befürchten lassen, dass ein dauerhafter und uneingeschränkter Betrieb eines Kindergartens in dem Objekt nicht möglich ist.

„ Das Amt für Rechnungsprüfung und Beratung des Kreises hat in meinem Auftrag den Sachverhalt rund um die Kita Biberbande gründlich durchleuchtet. Dabei kamen schwerwiegende Mängel zutage, die jetzt im Rathaus aufgearbeitet und auch juristisch bewertet werden müssen. Das Amt für Rechnungsprüfung und Beratung des Kreises hat in meinem Auftrag den Sachverhalt rund um die Kita Biberbande gründlich durchleuchtet. Dabei kamen schwerwiegende Mängel zutage, die jetzt im Rathaus aufgearbeitet und auch juristisch bewertet werden müssen. “ Landrat Dr. Olaf Gericke

Das Vertrauen in das Kitaprojekt ist bei Bürgermeister Karl Piochowiak und den im Rat vertretenen Fraktionen inzwischen vollständig verloren gegangen. Sie sehen es als gescheitert an und ziehen nun die erforderlichen Konsequenzen. Ihnen ist bewusst, dass durch das Scheitern des Projekts ein erheblicher Schaden eingetreten ist. Und das nicht nur finanziell.

Das Projekt zeichnet sich auch durch fehlende Transparenz gegenüber Gremien, Trägern der Kindertageseinrichtung und der Öffentlichkeit bereits zu einem frühen Zeitpunkt aus. Zu diesem Ergebnis kommt auch ein dem Rat vorliegender Prüfbericht des Kreises Warendorf. Diesen hatte Bürgermeister Karl Piochowiak unmittelbar nach Amtsübernahme und noch vor der Konstituierung des neuen Gemeinderates beim Landrat erbeten. Piochowiak sah sich bereits zu diesem Zeitpunkt und bis heute vom Landrat des Kreises Warendorf und seiner Behörde vollumfänglich unterstützt.

Der Bericht des Kreises offenbart zahlreiche Fehler insbesondere in der Beteiligung des Rates bei Entscheidungen durch seinen Amtsvorgänger Wolfgang Annen. „Wenn es um die Benennung von Schäden geht und Verantwortlichkeiten im Raume stehen, werden wir um eine offene Aussprache nicht umhinkommen“, schließt Piochowiak auch ein juristisches Nachspiel nicht aus. Landrat Dr. Olaf Gericke: „Das Amt für Rechnungsprüfung und Beratung des Kreises hat in meinem Auftrag den Sachverhalt rund um die Kita Biberbande gründlich durchleuchtet. Dabei kamen schwerwiegende Mängel zutage, die jetzt im Rathaus aufgearbeitet und auch juristisch bewertet werden müssen.“

„Die Aufgabe des Kreises beim Bau der Kita bestand in der Schaffung von Kitaplätzen durch das Jugendamt und der baurechtlichen Begleitung durch das Bauamt“, erläutert der Landrat weiter. Bereits im März 2020 sei in einer Vorlage zum Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien darauf hingewiesen worden, dass die neu geplante Kindertageseinrichtung nicht planungsgemäß zum 1. August 2020 fertiggestellt werden konnte. Dies war schon seit Januar 2020 bekannt.

Für die Zukunft sieht Bürgermeister Karl Piochowiak ein neues Miteinander in der Gemeinde für erforderlich an. „Für unsere Zusammenarbeit auf Zukunft hin muss es feste Regeln der vertrauensvollen Partizipation, des gegenseitigen Respekts und der Achtung der Rechte und Pflichten aller am Gemeindegeschehen Beteiligten geben. Ich stehe für einen entsprechenden Neuanfang mit Blick nach vorn bereit.“

Der Bürgermeister ist dankbar, dass allen Fraktionen nicht das Scherbengericht, sondern das gemeinsame Fortkommen in der Causa „Kita Biberbande“ am Herzen liegt: „Durch den Zusammenhalt im Gemeinderat und dank der Unterstützung des Kreises Warendorf und weiterer Beteiligter können wir auch im kommenden Kindergartenjahr die Ansprüche auf einen Kindergartenplatz erfüllen. Die Modul-Kita wird für ein weiteres Jahr in Ostbevern verbleiben und sogar um zwei weitere Module erweitert, um dem gestiegenen Bedarf an Kitaplätzen in der Gemeinde gerecht zu werden. Auch hierfür haben der Landrat und der Rat der Gemeinde Ostbevern die Weichen gestellt.“

Dass dies keine Dauerlösung ist, ist allen Beteiligten und auch Bürgermeister Karl Piochowiak klar: „Wir sind bereits in Gesprächen, um an anderer Stelle eine Alternative anzubieten“, stellt er ein zeitnahes Ergebnis in Aussicht: „Denn uns allen ist eines am wichtigsten: Das Kindeswohl und der sich sorgenden Erziehungsberechtigten.“