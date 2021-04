Günstiger Grundstückspreis und mehr Quadratmeter

Knapp 50 Seiten stark ist der Bericht, den das Amt für Rechnungsprüfung und Beratung erstellt hat und der den WN vorliegt. Detailliert wird darin nicht nur chronologisch, sondern auch von den handelnden Personen her der Sachverhalt um die Errichtung der Kindertagesstätte „Biberbande“ im Baugebiet Kohkamp III aufgearbeitet. Wesentlichen Anteil an dieser Aufarbeitung hatte Bürgermeister Karl Piochowiak , der bereits wenige Tage nach seinem Amtsantritt Anfang November den Landrat in einem persönlichen Gespräch um Unterstützung bat. Denn, auch das wird dort offensichtlich, bei der Gemeinde gibt es offenbar nur unvollständige Unterlagen zu diesem Bauvorhaben, zudem fielen Piochowiak nach einer ersten Recherche Ungereimtheiten auf.

Im Folgenden gibt die Redaktion einen kleinen Einblick in den Bericht und die vielen Unstimmigkeiten, Baumängel, möglichen Kompetenzüberschreitungen und eventuell auch teilweise strafrechtlich relevanten Vorgänge.

Beispiel 1: Der Gemeinderat beschließt am 13. Dezember 2018 den Verkauf eines 1670 Quadratmeter großen Grundstücks zu einem Preis von 130 Euro pro Quadratmeter inklusive der Erschließungskosten. Der „reine“ Grundstückspreis liegt damit bei 36,66 Euro pro Quadratmeter und damit deutlich unter den Preisen für Wohnbaugrundstücke. Allerdings: Ein Weiterverkauf in den nächsten 20 Jahren ist nur mit einem Aufschlag möglich. Tatsächlich verkauft wird allerdings ein Grundstück von 2700 Quadratmetern, und damit eine um 62 Prozent größere Fläche als dem Rat mitgeteilt wurde.

Beispiel 2: Der Verkauf des Grundstücks wird im nichtöffentlichen Teil beschlossen. Trotzdem wird der Investor hier nicht benannt oder steht noch nicht fest, was bedeutet, dass nach Ansicht der Prüfer die Ratsmitglieder damit über den Verkauf eines für die Ortsentwicklung wichtigen Grundstücks entscheiden, ohne den Investor zu kennen.

Beispiel 3: Der Mietvertrag zwischen der Kita-Grundverwaltung UG und der Gemeinde wird am 1. September 2020 unterzeichnet. Gleichzeitig wird eine Fläche von 600 Quadratmetern als Außengelände unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Weder über den Mietvertrag noch über die unentgeltliche Überlassung von gemeindlichen Flächen wird ein Ratsbeschluss herbeigeführt.

Beispiel 4: Im Rahmen einer beantragten Akteneinsicht wurde den Fraktionen der SPD und der Grünen laut Prüfbericht seitens der Gemeinde eine inhaltsgleiche Kopie des Originalvertrages vorgelegt, die jedoch einen anderen Käufer ausweist. „Beim Abgleich der beiden Verträge ist zu erkennen, dass der Vorname (...) retuschiert worden ist und nur noch der unleserliche Nachname des Käufers verblieben ist.

Beispiel 5: Der Geschäftsführer der Kita Grundverwaltung UG überweist den Kaufpreis von 351 000 Euro am Ende zwar. Dem Ganzen voraus geht aber die eigentliche Bitte, die Summe in voller Höhe in bar bei der Gemeindekasse einzahlen zu wollen.

Beispiel 6: Aus verschiedenen Gesprächen mit Beteiligten (Architekten) ergibt sich laut Prüfbericht, dass diese wohl zum Teil aufgrund von Bedrohungen ihre Mitarbeit am Projekt beendeten.

Die Zusammenfassung des Prüfberichts widmet sich unter anderem einigen der am Projekt beteiligten Personen und Gesellschaften. Bezüglich des früheren Bürgermeisters Wolfgang Annen heißt es dort unter anderem, dass er wohl einen engen Kontakt mit dem Investor gehabt und diesem „fast blind vertraut“ habe. „Innerhalb der Gemeinde hat er die Vorgänge rund um den Bau der Kita zur Chefsache erklärt und im Alleingang Gespräche geführt und Dokumentationen hierzu nicht zur Verfügung gestellt“, stellen die Prüfer fest.