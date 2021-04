„Am Anfang habe ich mich sicher gefühlt, habe gedacht, wir leben in einem hoch entwickelten Land, unsere Politiker schaffen das schon. Jetzt merke ich, dass sie es nicht schaffen. Dadurch bin ich gehemmt. Ich merke, dass ich pessimistischer denke.“ Diese offenen Worte hat am Freitagmorgen Marion Fließ, Mutter von Malte (10) und Til (8) gesagt. Die beiden Jungs dürfen nächste Woche wieder in den Wechselunterricht. Ob die Woche darauf dieser Unterricht mit zwei beziehungsweise drei Tagen Präsenzunterricht je Kind in der Schule auch möglich sein wird, zweifelt Marion Fließ an. Die Inzidenzzahlen stiegen, und ob auch in der übernächsten Woche genügend Tests für alle Schüler da seien, sei fraglich. „Ja, ich bin entnervt“, sagt sie. Das Hin und Her bringe eine große Unruhe und Unsicherheit mit sich. Politiker schaffen es nicht Zur Einordnung: In den vergangenen 17 Wochen – am 18. Dezember mussten alle Schulen schließen – hat Malte, der die Josef-Annegarn-Schule besucht, ganze fünf Tage Präsenzunterricht gehabt. Bei Til – die Grundschulen starteten im März früher als die weiterführenden Schulen – waren es zwölf Tage.