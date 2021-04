Nachdem auf der Baustelle der Kita „Biberbande“ im Baugebiet Kohkamp III schon mehrfach wegen zivilrechtlicher Auseinandersetzungen die Arbeiten geruht haben, ist jetzt das Bauamt des Kreises Warendorf eingeschritten.

Am Donnerstag verschickte der Kreis Warendorf die Ordnungsverfügung zur Stilllegung der Baustelle. Das habe jetzt nichts mit den anderen Geschehnissen rund um die Baustelle oder mit dem Verstreichen der Frist am 1. April zur Fertigstellung zu tun, heißt es aus dem Kreishaus. Mehrfach hätten Mitarbeiter des Kreisbauamtes die Baustelle in den vergangenen Monaten überprüft, einen Anlass zur Stilllegung habe es bis dato allerdings nicht gegeben. Vor allem nicht, nachdem zu Beginn des Jahres die Sanierung des Gebäudes angekündigt worden sei.

Aufgrund der Schimmelbildung im gesamten Gebäude durch eindringendes Wasser seien sämtliche bereits verplankte Wände ebenso wie die durchnässte Dämmung herausgerissen worden, teilt das Kreisbauamt weiter mit. Im Prinzip sei das Gebäude wieder entkernt worden. Inzwischen seien die Arbeiten aber soweit vorangeschritten, dass man begonnen habe, die Wände wieder zu verschließen. Allerdings ohne vorher den Nachweis zu erbringen, dass der Schimmel vollständig entfernt ist. Auch Unterlagen zum Brandschutz sowie zur Statik würden dem Kreis Warendorf nicht vorliegen.

Sollten die Wände erst wieder verschlossen und tapeziert sein, würde sich der Schimmelbefall unter Umständen erst wieder in ein paar Jahren zeigen. Das sei ein nicht tragbarer Umstand, der die Ordnungsverfügung notwendig gemacht habe.