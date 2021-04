„Der FDP- Fraktion liegt sehr daran, dass im Interesse der Bevölkerung Ostbeverns alle Hintergründe, die zu der Entwicklung in Sachen Kita-Bau ‚Biberbande‘ geführt haben, aufgeklärt werden“, melden sich auch die Liberalen noch einmal zu Wort.

Dabei, so die Fraktion, seien allerdings voreilige Anschuldigungen in der aktuellen Situation völlig fehl am Platz. Ein Urteil ließe sich in diesem Stadium sicher nicht abgeben, so die Liberalen weiter. „Fast ausnahmslos alle Entscheidungen im Verlaufe der Planung für den Bau wurden alleine durch den ehemaligen Bürgermeister getroffen, und oftmalige Nachfragen – auch von Seiten der FDP-Ratsmitglieder – wurden mit dem Hinweis abgetan, dass der Termin der Fertigstellung (1. August 2020) sicher sei“, heißt es von der FDP . Die sogleich aber auch reflektiert: „Leider wurde diesen Aussagen allzu lange vertraut.“ Und weiter: „Es muss aber bereits jetzt vermutet werden, dass auch wahltaktische Gründe eine besondere Rolle gespielt haben.“ Schließlich habe es bereits am 17. Februar vergangenen Jahres eine Unterrichtung durch den Kreis Warendorf gegeben. „Diese Informationen wurden nicht an den Rat weitergegeben.“

Gleiches gelte für den Jugendhilfeausschuss des Kreises, der am 9. März vergangenen Jahres stattfand. Auch hier gab es den Hinweis, dass die Kita nicht fertiggestellt werde. „Da erhebt sich schon die Frage, warum unsere gewählte Vertreterin aus Ostbevern in diesen Gremien, derartig elementare Informationen nicht an den Rat in Ostbevern weitergegeben hat. Zu diesem Zeitpunkt hätte der Rat in Ostbevern immer noch die Reißleine ziehen können“, sind die Liberalen überzeugt.

Und trotz des von Bürgermeister Karl Piochowiak kurz nach seinem Amtsantritt und nach Abstimmung mit den Fraktionen initiierte Untersuchung durch das Amt für Rechnungsprüfung des Kreises, bleiben bei den Mitgliedern der FDP-Fraktion viele Fragen offen. „Deshalb hat die FDP-Fraktion nach Erhalt des Berichtes bereits am 8. April vom Landrat Informationen erbeten, die weiter Licht in die Informationslücke bringen sollen. Leider hat die Fraktion bis zum heutigen Tage aus dem Kreishaus keine Antwort erhalten“, heißt es aus dem Leger der Liberalen, die Wert auf eine sachliche, objektive und saubere Aufarbeitung legen.

Ein Schaden, nicht nur in finanzieller Hinsicht, sei nicht von der Hand zu weisen. „Die Kindergartensituation darf darunter in gar keinem Fall leiden“, so die einhellige Meinung der FDP.