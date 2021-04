„Wir waren drauf und dran die Trägerschaft abzugeben“, sagt Daniel Frieling , Bereichsleiter Kindertagesbetreuung der AWO Ruhr-Lippe-Ems, mit Blick auf die Querelen rund um den Bau der Kita „Biberbande“. Doch seit die Vorgänge öffentlich wurden und sich jetzt in der Aufklärung befinden, ist Daniel Frieling optimistisch gestimmt.

Lange hätten sich Mitarbeiter, Eltern und Kindern in der Schwebe befunden. Trotzdem sei man diesbezüglich von allen Seiten immer lösungsorientiert an die Sache herangegangen. „Da muss ich wirklich ein dickes Lob an die Mitarbeiter und die Eltern aussprechen“, freut sich Frieling über den Rückhalt. Unterstützung gab es in all der Zeit der Unsicherheit – „Wir ahnten, dass da vorne und hinten etwas nicht stimmt, konnten aber nichts machen.“ – auch vom Kreis Warendorf. „Der Kreis hat wirklich alles getan, um die Plätze sicherzustellen“, sagt der AWO-Bereichsleiter zu einer für ihn außerordentlich guten Zusammenarbeit mit dem Jugendamt des Kreises. Gleiches gelte für die Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung – zumindest seit Karl Piochowiak im Amt sei. So stehe man in ständigem Kontakt, um Kindern und Familien trotz der schwierigen Situation ein „gutes Zuhause“ in der Modul-Kita zu geben. „Die Räumlichkeiten, die der Kreis Warendorf zur Verfügung stellt, sind eine sehr gute Lösung“, ist Frieling überzeugt.

Neben den weiteren Teilen der Modul-Kita, die in den nächsten Monaten aufgestellt werden, ist auch der Außenbereich ein Thema. Für die Gestaltung eines solchen gibt es für den Träger der Einrichtungen einen Zuschuss vom Land – allerdings nur ein Mal, wie der Bereichsleiter betont. Gerade bei Großspielgeräten müsse nun geschaut werden, was möglich ist. Denn die müssten entsprechend mit Beton im Boden verankert werden und sind später nicht so einfach umzusetzen. Aber auch dafür werde an entsprechenden Lösungen gearbeitet.

Lösung ist auch das Wort, dass die Ausführungen von Frieling dominiert. Und zwar nicht nur von seiner Seite. Trotz der vielen sich in den vergangenen Monaten ständig wiederholenden und nicht erklärbaren Ereignisse, hätten sich Eltern und Mitarbeiter nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wie kann man den nächsten Schritt machen? Was ist die beste Lösung? Dabei habe sich der Elternrat der Einrichtung immer sehr gut organisiert und so die Wünsche und Anregungen der Elternschaft zielorientiert vorangetrieben.

Damit das auch weiter pragmatisch und lösungsorientiert bleibe und Eltern, Kinder und Mitarbeiter sich weiter wohlfühlen, gebe es eine Gesprächsangebot seitens der Verwaltung zu den kommenden Planungen. „Das wird gerade organisiert und findet voraussichtlich coronakonform online statt“, sagt Frieling.

Er bedauert die Umstände insgesamt. Denn mit den Querelen um den Bau, sei ein verbindliches Ankommen der Beteiligten nicht so wie geplant möglich gewesen. „So eine Einrichtung muss wachsen. Dafür braucht es natürlich einen stabilen äußeren Rahmen.“ Trotzdem ist der Bereichsleiter voller Hoffnung: „Mit den jetzt vorhandenen Perspektiven hoffe ich auf eine gut zu bewältigende letzte Etappe.“