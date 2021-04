Nach den Fraktionen der CDU und der Grünen melden sich nun auch die Mitglieder der SPD-Fraktion in Sachen Kita „Biberbande“ noch einmal zu Wort.

„Der Bericht des Amtes für Rechnungsprüfung und Beratung des Kreises Warendorf gibt einen ersten Einblick in das zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht abzusehende Ausmaß des politischen Skandals, der sich hier ereignet hat“, sagt der Fraktionsvorsitzende Thomas Manthey . „Er bleibt aber an vielen Stellen oberflächlich und lässt Fragen offen, die die Vertrauensbeziehungen zwischen Rat und Verwaltung einerseits, vor allem aber der Bürger und Bürgerinnen der Gemeinde in Politik und Verwaltung erschüttern. Diese müssen vollumfänglich beantwortet werden.“

Ein Fakt, der für die Sozialdemokraten unumstößlich feststeht und weshalb sie sich auch weiterhin dafür einsetzen wollen, dass die Aufklärung der Vorgänge rund um das fehlgeschlagene Bauprojekt Kita „Biberbande“, in deren Rahmen jetzt unter anderem die Staatsanwaltschaft Münster wegen des Verdachts der Korruption ermittelt, mit maximaler Transparenz vorangetrieben wird. Dabei ist es sowohl den Mitgliedern der Fraktion, als auch Mitgliedern des Vorstandes, die jüngst in einer kurzfristig anberaumten Sitzung diskutierten, wichtig, dass so viel wie möglich dieser Aufklärungsarbeit und das Berichten darüber in öffentlichen Sitzungen des Gemeinderats stattfinden kann und nicht wie bislang hinter verschlossenen Türen. „Jeder in Ostbevern muss die Möglichkeit haben, sich ungefiltert einen eigenen Eindruck davon zu machen, zu welchen Zeitpunkten und bei welchen handelnden Personen glaubhafte Informationen über Verzögerungen im Projekt vorlagen, welche Zweifel an einer pünktlichen Fertigstellung daraus erwachsen hätten müssen und ob diese Personen in dieser Situation so gehandelt haben, wie es ihren Pflichten entsprochen hätte“, führt Manthey aus, Dazu benötige es eine belastbare juristische Einschätzung, die nicht aus dem Kreis der Verwaltung selbst heraus entstehen könne. Deswegen schlagen die Sozialdemokraten die Beauftragung einer Fachkanzlei für Verwaltungs- und Kommunalrecht zur Aufarbeitung vor.