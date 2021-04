Mit Englisch geht’s los. In diesem Fach schreiben die Schülerinnen und Schüler am heutigen Freitag an der Loburg ab 9 Uhr die ersten Abiturklausuren in diesem Jahr. Sie sind dann getestet, halten Abstand, tragen einen Mund-Nasen-Schutz. Normaler Schulalltag eben in diesen nervtötenden Zeiten. Was neben dem Wunsch, möglichst alle 129 Abiturientinnen und Abiturienten zur Hochschulreife zu führen, entscheidend ist: „Höchste Priorität hat jetzt, dass wir die Klausuren durchbringen“, betont Schulleiter Michael Bertels. Also bloß keine Quarantäne, bloß keine Absage einzelner Klausurtermine. Darauf ist am Gymnasium Johanneum für den Abschlussjahrgang 2021 alles ausgerichtet.