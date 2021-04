Die Vorbereitung auf die Erstkommunion in der Gemeinde St. Ambrosius war coronabedingt alles andere als unbeschwert. Umso erfreulicher sei es, heißt es in einer Mitteilung, dass weder die Kinder selbst noch die Katechetinnen und Eltern oder das Organisationsteam sich durch diese besonderen Umstände einschüchtern ließen, sondern viele kreative Wege gefunden haben, auf den großen Tag zuzugehen. Nun ist es so weit: Am 13. Mai ( Christi Himmelfahrt ) um 11 Uhr in der heiligen Messe, zu der die Gemeinde eingeladen ist, geht das erste Kind zur Kommunion. Am Samstag, 15. Mai, um 11 Uhr empfangen weitere sieben Kinder das Sakrament. Weitere Termine der Erstkommunion sind: Samstag, 12. Juni, um 11 und 15 Uhr sowie am Sonntag, 13. Juni, um 11 Uhr. Damit die Kinder coronakonform möglichst viele Gäste mitbringen dürfen, werden die Gemeindemitglieder gebeten, auf einen anderen Gottesdienst auszuweichen. In Brock findet die Erstkommunion am Sonntag, 30. Mai, um 9.30 Uhr statt. Auch hier wird gebeten, an diesem Sonntag einen anderen Gottesdienst in den Nachbarkirchen zu besuchen.