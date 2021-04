Am Mittwoch hielten Polizisten gegen 23.20 Uhr einen Autofahrer auf der Wischhaustraße in Ostbevern an. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 43-Jährige keinen Führerschein besitzt und alkoholisiert war, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Der Verdacht wurde durch einen Atemalkoholtest bestätigt, den der Ostbeverner durchführte. Daher nahmen die Beamten den Mann mit und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen. Des Weiteren stellten sie den Autoschlüssel sicher.