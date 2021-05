Der Pfarreirat St. Ambrosius hat sich zum Pfingstwochenende eine besondere Aktion einfallen lassen. In der Kirche liegen seit Freitag Bögen mit Tauben aus. Interessierte sind eingeladen, sich zu bedienen, die Tauben auszuschneiden und sich dabei Gedanken zum Thema Hoffnung und Neuanfang zu machen. Auch können die Tauben farbig gestaltet oder beschrieben werden. Bis Donnerstag, 20. Mai, sollten die fertigen Tauben in der Kirche in vorgesehene Kästen abgelegt werden. Zum Pfingstfest werden alle Werke im Altarraum aufgehängt.