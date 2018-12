Den dazugehörigen symbolischen Fördervertrag überbringt Sigrid Karliczek, Ortskuratorin Münster der DSD, im Beisein von Kristina Sauerstein von WestLotto, am Dienstag, 18. Dezember, um 14 Uhr an Denkmaleigentümerin Myriam Freifrau von Korff. Bereits in den beiden Vorjahren hatte die DSD die Fassadenrestaurierung von Schloss Korff, einem Teil der Doppelschlossanlage Haus Harkotten, mit insgesamt 450 000 Euro unterstützt. Die Anlage ist eines der über 440 Projekte, die die Denkmalschutzstiftung dank Spenden und Mittel von WestLotto aus der Lotterie GlücksSpirale allein in Nordrhein-Westfalen fördern konnte.

Bei Renovierungsarbeiten wurden 2014 in Räumen des Erdgeschosses umfangreiche Wandbemalungen des Hofmalers Philipp Bartscher wie auch Möbel aus dessen Ende des 18. Jahrhunderts gegründeten ersten Möbelmanufaktur Westfalens entdeckt. Die Bedeutung der Doppelschlossanlage wird durch die freigelegten originalen Raumfassungen Bartschers, das Originalmobiliar aus seiner Manufaktur und die vollständige Bauakte des Architekten zu Schloss Korff unterstrichen.