Für eine solche Verbesserung, die der Vorstand unter anderem durch den Beitrittin in den Kreismusikerbund erhofft, sei das Budget des Vereins jedoch sehr „auf Kante“ genäht und nur schwer zu realisieren. Daher schlug der Vorstand den Anwesenden vor, den bisherigen Mitgliedsbeitrag von zehn auf 20 Euro jährlich zu verdoppeln. Schnell wurden Stimmen laut, diese Erhöhung sei angesichts des Geleisteten noch zu gering. So stand am Ende das eindeutige Votum, in Zukunft einen Jahresbeitrag von 30 Euro zu erheben. Als Jubilare wurden Marvin Böcker (5 Jahre). Caroline Hagedorn (15 Jahre) sowie Meike Schwerter 20 Jahre) ausgezeichnet. Die Letztgenannte wurde mit stehenden Ovationen für ihr langjähriges Engagement gewürdigt. Zügig waren zuvor auch die Vorstandswahlen über die Bühne gegangen. So bleiben Günter Radzijewski (2. Vorsitzender), André Kuhlenkötter (Schriftführer) und Fabian Hülsmann (Beisitzer) im Amt.

Deutlich kontroverser wurde ein anderes Anliegen des Vorstands diskutiert. Die Pfingstmusikschau – der alljährliche Höhepunkt im Vereinsleben der Landsknechte – müsse von allen Mitgliedern stärker unterstützt werden. Zu oft sei die Zahl der volljährigen Helfer überschaubar gewesen. Daher brachte Vera Schwerter eine Anwesenheitspflicht für alle Aktiven ins Spiel. Wer im Rahmen von Auf- und Abbau und/oder der Musikschau fehle, zahle dafür 50 Euro Strafe. Ein Mitglied wehrte sich vehement gegen diesen Vorschlag. Das Pfingstwochenende sei für viele Arbeitnehmer eine willkommene Gelegenheit für einen Kurzurlaub. Da lasse er sich auch nicht reinreden, schließlich sei der Fanfarenzug auch nur ein Hobby.

Als Meike Schwerter einwandte, man habe im Einzelfall nichts dagegen, wenn lediglich ein oder zwei Musiker das lange Wochenende anderweitig nutzten, war die Verwirrung groß. „Wir feiern zusammen Pfingsten. Das ist unser Fest“, betonte Vera Schwerter und erntete dafür viel Applaus. Letztendlich stimmte die Versammlung dem Vorschlag zu.