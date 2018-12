Den Auftakt gestalteten an beiden Tagen Schüler der heimischen Grundschule: Am Samstag beeindruckte die Plattdeutsch-AG die Zuhörer, am Sonntag stellte der Chor sein Können unter Beweis. Auch die Musikverein Füchtorf beteiligte sich am Sonntagnachmittag in Form eines Konzerts am kleinen Budenzauber.

Die gastgebende Familie von Korff führte nicht nur durch historische Räumlichkeiten, sondern lud auch zu Lesungen in die hauseigene Kapelle ein. Ein Höhepunkt des Marktes dürfte dabei das Angebot gewesen sein, die Weihnachtsgeschichte in eben jener Kapelle zu hören.

Richtige Winterstimmung kam vor allem am Sonntag dank des Schnees auf. Gastgeber Ferdinand Freiherr von Korff war sehr zufrieden mit dem Verlauf des Wochenendes. „Es ist schön, dass sich die Kinder der Grundschule so engagiert haben. Wichtig war uns, einen Weihnachtsmarkt zu machen, bei dem Kinder und Jugendliche mit im Boot sind. Ich denke, dass wir es im nächsten Jahr wieder genau so machen werden. Gerade in dieser Zeit ist es wichtig, dass Familien zusammengebracht und gute Gespräche geführt werden.“ Es sei eben kein gewöhnlicher Weihnachtsmarkt. Daher könne er auch gut mit der Kritik einzelner Besucher leben, die ein umfangreicheres kommerzielles Angebot erwartet hätten. Mit den Erlösen wird der Förderverein des Hauses Harkotten unterstützt. Auch der Musikverein Füchtorf soll, so Ferdinand Freiherr von Korff, eine Spende erhalten.