Aufgrund der großen Nachfrage entschlossen sich die Musiker um Dirigent Christian Borgmann vor einigen Jahren, gleich zwei Konzerte am dritten Advent zu spielen, um so möglichst vielen Menschen eine Freude machen zu können.

Auch dieses Mal war die Nachfrage enorm, als das Orchester um 16 und 18.30 Uhr in die Pfarrkirche einlud. Erneut kamen die Besucher in den Genuss eines stimmungsvollen Konzerts. Gelungene Soli wie etwa von Laurenz Sielaff auf dem Flügelhorn oder die von einem Trompetenquintett gespielte Sarabande Georg Friedrich Händels erklangen ebenso wie ein anspruchsvolles Weihnachts-Potpourri. Auch Klassiker wie „We wish you a merry Christmas“ durften an diesem dritten Advent nicht fehlen.

Die Musiker um Christian Borgmann setzten auf eine Balance sowohl heiterer als auch ernster Werke. So spielten sie Michael Jacksons Hit „Heal the World“ – ein Anliegen, dass laut Borgmann aktueller denn je sei. Und auch die von Monika Voldenberg vorgetragene moderne Weihnachtsgeschichte regte zum Nachdenken an.

Stark präsentierten sich auch die acht Jungen des Jugendorchesters, die ihre Auftritte bravourös meisterten. In diesem Zusammenhang verkündete die Vorsitzende Lena Borgmann eine weitere positive Nachricht. Ab Februar kommenden Jahres wird neben dem Jugendorchester ein Vororchester entstehen.

Für das große Finale nach zwei Zugaben und stehenden Ovationen des begeisterten Publikums hatte sich Veranstaltungstechniker Frank Otte etwas Besonderes einfallen lassen. Die Illumination der Pfarrkirche ist seit einigen Jahren ein vertrautes und geschätztes Bild während der Konzerte. Nun ließ Otte nach „O du fröhliche“ einige Flammen empor schießen. Es war der krönende Schlusspunkt eines erneut beeindruckenden Konzerts.