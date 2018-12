Mit dem Programm „Nussknacker und Mausekönig“ gastierte das Quartett samt Schauspieler Frank Dukowski am Freitag in der Aula der Johannesschule und spielte dort zunächst für die Schüler der Nikolausschule und anschließend für die Johannesschüler das gut 50-minütige Stück. Finanziert wurde der Auftritt von der Stiftung der Sparkasse Münsterland-Ost.

„Wir sind mit mehreren Stücken unterwegs und haben noch drei weitere Produktionen für Kinder“, erklärt Dukowski. Im Vorjahr war die Gruppe schon mit „Alla Turca“ in den Grundschulen (WN berichteten). „Das kommt bei den Kindern gut an. Sie hören hauptsächlich gute klassische Musik und am Schluss noch ein bisschen Rock‘n‘Roll.“

Dieses musikalische Wintermärchen feierte 2013 beim Europäischen Klassikfestival Premiere. Frei nach E.T.A. Hoffmann wird die Geschichte des Mädchens Clara erzählt, das am Weihnachtsabend von ihrem Patenonkel Drosselmeier einen Nussknacker geschenkt bekommt. Dieser erwacht in der Nacht zum Leben, um gemeinsam mit den Spielzeugsoldaten im Kinderzimmer den bösen Mausekönig zu besiegen. Wohl kaum ein klassisches Stück hat so viele bekannte Melodien hervorgebracht wie Tschaikowskys Ballett. Die Musiker präsentieren aber nicht nur Tschaikowskys „Ohrwürmer“, sondern auch Werke von Schumann, Reinecke, Mussorgsky und Strawinsky in raffinierten Bearbeitungen für Saxophone, Klarinette, Oboe und Querflöte.