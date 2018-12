In Laternen tragen die Mädchen und Jungen es in ihre Gemeinden und helfen mit, dass das Friedenslicht bis zum Heiligen Abend möglichst viele Menschen erreicht. Das Friedenslicht erreicht zum 4. Advent auch die katholischen Kirchen in Sassenberg und Füchtorf. Nach den Gottesdiensten am 22. und 23. Dezember besteht die Möglichkeit, das Licht in Empfang zu nehmen. Dazu können beispielsweise eine Kerze in einem Glas oder eine kleine Laterne mitgebracht werden. Weitere Informationen: