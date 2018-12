Bis zur 15 000 Caravans der Erwin Hymer Group können künftig jährlich im Werk der Sassenberger Spezialisten vom Band rollen. LMC baut damit seine Führungsposition als attraktives Unternehmen, das individuelle Entwicklungsmöglichkeiten bietet, weiter aus.

Ins Kalenderjahr 2019 starten die Sassenberger mit einem neuen Caravan Modell: der Style Lift mit integriertem Hubbett für noch mehr Platz zum Schlafen und Wohlfühlen. Der Newcomer kann vom 12. bis 20. Januar auf der Urlaubsmesse CMT in Stuttgart live erlebt werden. Im ersten Halbjahr wird LMC zudem ein Reisemobil-Sondermodell präsentieren. Es basiert auf dem Grundriss des T 663 – allerdings in einem frischen, rundum überarbeiteten Außen- und Innendesign.

Auch personell hat sich einiges getan. So ist mit Bodo Diller im Führungsbereich jüngst ein neuer Markenverantwortlicher bei LMC an Bord gegangen. Der 44-jährige Betriebswirt kommt von IVECO West Nutzfahrzeuge, wo er zuletzt unter anderem als Niederlassungsleiter fungierte. Diller bringt umfangreiche Vertriebserfahrungen wie auch Know-how in der Planung und Durchführung von Kunden- und Marketingaktivitäten mit. „Die Voraussetzungen sind geschaffen für eine erfolgreiche LMC-Zukunft. Wir werden Fahrzeuge auf die Straße bringen, die mit durchdachter Technik und ansprechendem Design, vielen kleineren cleveren Lösungen, aber auch großen praktischen Ausstattungselementen für die schönsten Momente des Jahres keine Wünsche offen lassen“, sagt Bodo Diller. Ihm zur Seite steht mit Leonie Thiekötter eine weitere ausgewiesene Branchenexpertin. Die 28-jährige Tourismus-Managerin war zuvor als Strategie- und Projektmanagerin für die Erwin Hymer Group tätig. Thiekötter hat nun bei LMC die Marketing-Leitung übernommen.