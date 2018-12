Seit der Gründung des Skiclubs im Jahr 1978 hieß deren Übungsleiter Rudolf Sökeland. Nun, nach mehr als 1500 Trainingsabenden, übertrug Sökeland die Leitung an seine Nachfolgerin Marion Lange. Klar, dass dieser Übungsabend nicht wie gewöhnlich über die Bühne gehen konnte und sollte. „Mein Bestreben war, ein möglichst abwechslungsreiches Training zu präsentieren und daher habe ich bald begonnen, eigene Trainingsprogramme zu entwickeln und die Übungen mit passender Musik zu begleiten. Vor allem in den letzten Jahren hat eine ständige Weiterentwicklung und Neugestaltung der Trainingsprogramme stattgefunden“, so Sökelands Fazit.

Vor allem Krafttraining und Beweglichkeit hätten an Bedeutung gewonnen. „Ich werde es jetzt erst einmal ruhiger angehen lassen“, so Sökeland, der seit 1961 Mitglied des VfL Sassenberg ist und neben 40 Jahren Einsatz für die Berg- und Wintersportabteilung auf weitere acht Jahre als Betreuer im Fußballbereich zurückblickt.

Martin Lüffe, Vorsitzender des VfL Sassenberg, ließ es sich nicht nehmen, der letzten offiziellen Trainingseinheit unter der Leitung des Urgesteins beizuwohnen. „Du bleibst uns ja im Vorstand erhalten“, sah Lüffe zunächst den positiven Aspekt. Die Leistungen Sökelands in Worte zu fassen falle ihm schwer, so Lüffe. Ihm sei kein Übungsleiter mit einer derart langen Karriere innerhalb des Vereins bekannt.

Wer nach diesem kurzen offiziellen Part auf einen ruhigen Ausklang gehofft hatte, wurde schnell eines Besseren belehrt. 40 leichte Übungen stünden auf dem Programm, so Sökeland - und startete die große Trimm-Parade. Nun erklangen Hits der Grüdungsphase von 1978: Zur Musik von Max Greger und der Tele-Skigymnastik von Skirennfahrerin Rosi Mittermaier und Sportreporter Manfred Vorderwülbecke bat Sökeland zum Training.

So viel sei an dieser Stelle jedoch verraten: Im Anschluss an das letzte gemeinsame sportliche Programm blieb natürlich Zeit für einen geselligen Abschluss.