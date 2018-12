„Vielen Dank, vor allem auch an die Stadt, die uns darauf hingewiesen hat, dass wird uns bewerben können. Wir freuen uns, denn wir können das Geld gut gebrauchen“, sagte Stefanie Oertker. Derzeit werde der Aufenthaltsraum renoviert, der seit 40 Jahren unverändert ist. „Es soll auch eine Heizung eingebaut werden, denn bislang haben wir nur einen Kamin.“

Engagierte Vereinsmitglieder haben in Eigenleistung die alten Leuchtstoffröhren in der Vereinshalle durch LED-Lampen ersetzt. Der Vorteil dieser modernen Beleuchtung ist der hohe Wirkungsgrad: Es wird eine Energieersparnis von 55 Prozent und eine Verringerung der CO2-Emissionen erreicht. Weil die LED-Lampen eine konstantere und höhere Lichtausbeute erreichen, ersetzen nun lediglich 48 LED-Lampen die ursprünglichen 60 Leuchtstofflampen. Zudem ist die Lebensdauer der neuen Lampen bedeutend höher. So wird nicht zuletzt auch Müll bei der Entsorgung vermindert.

„Für dieses Engagement verdient der Zucht-, Reit- und Fahrverein St. Hubertus e.V. den innogy-Klimaschutzpreis“, sagte Manfred Rickhoff. „Das sind klassische Themen, die gewürdigt werden. Alles, was der Umwelt und der Natur zugute kommt, ist preiswürdig. Wir versuchen, die vielen kleinen Projekte hervorzuheben, die sonst wenig Beachtung finden.“

Bürgermeister Josef Uphoff lobte ebenfalls das Engagement der Vereinsmitglieder. „Wir haben immer das große Vergnügen, über die Preisvergabe zu entscheiden. Dafür ist der Infrastrukturausschuss zuständig.“ Die Politiker seien sehr gut vernetzt und wüssten immer genau, wo etwas im Sinne des Klimaschutzpreises geleistet wird. „Die Entscheidung war einstimmig. Wir sind der innogy und den Politikern dankbar, dass wieder ein würdiger Preisträger gefunden wurde.“

Seit 2006 würdigt der innogy-Klimaschutzpreis regelmäßig zahlreiche gute Ideen und vorbildliche Aktionen aus dem lokalen und regionalen Umfeld und bringt sie in die Öffentlichkeit. Er regt damit auch zum Nachahmen an und macht Mut, selbst aktiv zu werden. Insgesamt wurden bereits mehr als 4000 Projekte ausgezeichnet. Der Klimaschutzpreis wird in den Städten und Gemeinden jährlich ausgelobt. Das Preisgeld stellt innogy, die Kommune wirbt bei ihren Bürgern für eine Teilnahme an dem Wettbewerb.

Welche Projekte gefördert werden, entscheidet eine Jury. Ein wichtiges Kriterium ist zum Beispiel, dass das Projekt dem Allgemeinwohl dient.