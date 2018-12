Ohne Schwimmen geht es nicht

„Ich bin mir sicher, ihr habt alles gegeben“, lobte Maria Erdmann, Rektorin der Johannes-Schule, und blickte dabei in der Aula in erwartungsvollen Kindergesichter. Jedes Jahr kurz vor den Weihnachtsferien ist Sportabzeichen-Zeit an den Schulen, dann können die Grundschüler ihren verdienten Lohn für leichtathletisch Anstrengungen in Empfang nehmen. Allein an den beiden Sassenberger Grundschulen erhielten rund 250 Kinder eine der Urkunde.

Die Johannesschüler spendierten sogar ihren Sportlehrerinnen, die durch Simone Kemper und Jana Stafflage vertreten wurden, einen Sonderapplaus. Ebenfalls beklatscht wurde Elke Ulbrich, die gemeinsam mit Maria Rüdenholz-Butterweck als Stützpunktleiterin für die Organisation der Sportabzeichen verantwortlich ist, und der Leiter des Sassenberger Sparkassen-Beratungscenters, Robert Weihrauch, als Vertreter des Sponsor.

Insgesamt 64 Medaillen wechselten anschließend in Kinderhände, darunter 13 Goldabzeichen. Einige weitere Kinder erhalten ihre Urkunden noch über die Leichtathletikabteilung des VfL. Ganz besonders freute sich Erdmann, dass ausnahmsweise auch ein Erstklässler die Medaillenränge, sogar mit Silberabzeichen, erreicht hatte.

An der Nikolausschule fiel der Medaillenregen noch reichhaltiger aus. Insgesamt 142 Kinder errangen dort im Herbst das Abzeichen. In der Schule, die sich aktiv am kreisweiten Sportabzeichen-Ranking beteiligt und dabei schon verschiedentlich höhere Plätze erreichte, starteten auch die Erstklässler gleich mit 24 Medaillen durch. Es hätten sogar noch mehr sein können, erläuterte Schulleiterin Stefanie Dilla-Kell. Aber gerade in den unteren Klassen scheiterten die Kinder oft an den verlangten Schwimmleistungen. „Da haben sie dann alles geschafft und können nicht schwimmen“, bedauerte sie. Insgesamt kann die Schule in diesem Jahr 188 Sportabzeichen ins Ranking einbringen.