Besonderen Applaus erhielt die Klasse 2a, die in äußerster Verschwiegenheit zeitgemäße „Weihnachtsmaschinen“ entwickelt hatte. Jeweils zu viert oder fünft setzten die Kinder vorweihnachtliche Routinearbeiten wie Plätzchenbacken oder Baumschmücken in knackig komische „Maschinen“ um.

Zum Auftakt der Feier demonstrierte die Schulgemeinde beim kräftig intonierten Schullied bunte Gemeinschaft. Die „Jekits“ zeigten unter Leitung von Christiane Brenne mit besinnlichen und frechen Liedern, was sie schon gelernt haben. Das Gemeinschaftsprojekt mit der Musikschule versorgt alle Zweitklässler und den Schulchor mit professionellem Musikunterricht. Besondere Aufmerksamkeit erregte die Klasse 4a die ihre Festtagsgrüße schwungvoll akrobatisch präsentierte. Die 4b beschrieb in einem spannenden Theaterstück das durchaus beneidenswerte Schicksal eines krummgewachsenen Weihnachtsbaums ehe es mit einem gemeinsamen „Alle Jahre wieder...“ in die Ferien ging.