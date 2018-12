Ein willkommenes Zubrot für Landwirt Robert Strotmann

Die Weihnachtsbäume kamen bei den Strotmanns, nachdem die Kühe gegangen waren. Wiese wurde nicht mehr gebraucht und auf dem Stück vor dem kleinen Wald ist es für Ackerbau zu nass, erzählt der Landwirt. Anfangs hatte er sogar schmale Wälle gezogen, auf die er die Bäume pflanzte. Inzwischen weiß er, das war unnötig. Die Tannen stört es nicht, im Wasser zu stehen, eher schon die Menschen, die durch die Anpflanzung stapfen.

Brinkrolf ist Stammkunde. Früher kam der Milter Volksbankberater auf dem Weg zur Arbeit am Hof vorbei. Die Rente seit Sommer ist kein Grund, mit der Weihnachtsbaumtradition zu brechen.

Zehn Jahre bis zur Weihnachtsbaumhöhe

Überhaupt hat der Weihnachtsbaumkauf ab Hof viel mit Tradition zu tun, beobachtet Strotmann über die Jahre. Manch einer zieht sogar mit Kind, Kegel und dem Bollerwagen voll Leckereien in den „Wald“, um das Christbaumholen zu zelebrieren. Selbst Hand anzulegen ist dann durchaus gewünscht.

Der Weihnachtsbaumanbau ist für den landwirtschaftlichen Betrieb, den Strotmann wie sein Vater im Nebenerwerb bewirtschaftet, ein willkommenes Zubrot. Nach den Kühen sind später auch die Sauen verschwunden. „Die kleinen Ferkel-Partien, die wir liefern konnten, wollte keiner mehr“, erklärt der Landwirt, der im Haupterwerb Küchen konstruiert. Also hat er bei den Bullen aufgestockt, die genüsslich kauend neugierig vom Stall herüberschauen. Ihr Futter stammt teilweise von den sechs Hektar Acker, die Strotmann weiter bewirtschaftet.

„Einen Formschnitt, so wie andere, mache ich nicht“, schmunzelt der Landwirt und streicht über die Nadeln einer Nordmann-Tanne. Aber einfach wachsen zu lassen, reicht auch nicht aus. Strotmann hegt die zugekauften Jungpflanzen zunächst auf einem eingefriedeten Teil des Gemüsegartens: „Sie werden sonst zu leicht zertrampelt.“ Kurz nach Weihnachten räumt er dann in seiner Plantage auf, beseitigt zu hohe oder beschädigte Bäume und pflanzt nach. Die etwa fünfjährigen Tännchen sind dann immer noch nicht wesentlich höher als seine Motorsäge. Bis sie Weihnachtsbaumhöhe erreichen, vergehen zehn Jahre und mehr.

Hoher Verlust wegen der Trockenheit

Während Brinkrolf seine Tanne im Auto verstaut – „ohne Netz, das macht ja Plastikmüll“ – sucht Edeltraud Zelleröhr nach „ihrem“ Baum. Früher hat sie den mit Ballen geholt. Für Tannen auf dem nassen Teils seiner Kultur kann er diesen Service bedenkenlos anbieten, erklärt Strotmann. Dort sind die Pfahlwurzeln der Nordmann-Tannen, die beim Ausbuddeln nicht verletzt werden dürfen, weniger lang. Bei ihr hat das so gut geklappt, dass ihr Garten inzwischen voll ist, bestätigt Zelleröhr. So setzt der Landwirt einmal mehr die Motorsäge in Gang und ein Bäumchen fällt.

Damit sich möglichst keine Vögel in die Spitzen der Tannen setzten und sie abrechen, bietet Strotmann als Alternative hohe Sitzstangen an. Dennoch muss er rund ein Viertel seiner Bäume als Verlust einkalkulieren. Sie gehen ein, werden zu groß oder wachsen nicht schön genug. „Für ‚Charakterbäume‘ fehlt mir die Kundschaft“, schmunzelt er. Wegen der Trockenheit ist der Verlust bei den kleinen Pflanzen in diesem Jahr besonders hoch. Die Kunden werden das allerdings erst in einigen Jahren bemerken, wenn Weihnachtsbäume mit passender Höhe plötzlich knapper sind.