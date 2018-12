In diesen Golf-Klischees hat – nennen wir ihn Peter – früher auch gedacht. Selbst als durchschnittlich begabter Tennisspieler hat er die Golfer oft belächelt und die Golfrunde für eine private oder geschäftliche „Talkrunde“ jenseits des Wohnzimmers oder des Büros gehalten. Nach fast 60 Jahren in seinem Heimatort zogen er und seine Ehefrau Klara in ihr neues Eigenheim. Der Umzug war mit einem Ortswechsel verbunden. Dies geschah vor mehr als sechs Jahren.

Klara überraschte Peter mit einem Geschenk zum Einzug: Ein „Schnupperkurs“ im nahe gelegenen Golfclub. Gemeinsam mit seinem Freund Paul (ebenfalls wie Peter das 60. Lebensjahr überschritten), (ver-)schlugen sie ihre ersten Bälle auf der Übungsbahn, der so genannten Driving Range. Doch gar nicht so einfach. Erstmal den Ball treffen, dann noch geradeaus und dann noch möglichst weit. Irgendwie packte beide jetzt der Ehrgeiz. Und sie mussten zurecht feststellen: „Nur Stabhochsprung ist komplizierter als Golf“.

Peter und Paul hörten von ihrem Golflehrer (im Fachjargon heißt er „Pro“), dass es in Deutschland über 700 Golfclubs gibt, davon in NRW 160. Über 600 000 Golfer schwingen bundesweit in diesen Clubs ihre Golfschläger, davon in NRW über 130 000. 63,7 Prozent sind älter als 50 Jahre, und 36 Prozent aller Golfer sind weiblich (Quelle: Deutscher Golfverband, DGV).

Und plötzlich hatten Peter und Paul das Gefühl, das könnte auch ein Sport für sie sein. Um auf einer Golfanlage spielen zu dürfen, benötigt man die DGV-Platzreife. Um einen reibungslosen Ablauf und ein zügiges Spiel auf den Golfplätzen zu gewährleisten, ist es nötig, dass jeder Golfspieler sicher und zügig nach den Regeln des Deutschen Golfverbandes (DGV) spielen kann. Die Platzreife beinhaltet aber nicht nur das Anrecht, auf einem Platz zu spielen, sondern auch die geforderte Mindestspielstärke: das sogenannte Handicap.

Nach drei Wochen, begleitet von Training und Regelkunde, erreichten beide endlich die Platzreife. Ihr Golfclub stattete sie mit dem DGV-Ausweis aus, und sie konnten ihr Können unter Beweis stellen. Und sie bereuen es auch nach über sechs Jahren nicht, im Gegenteil.

Kann man sich den Golfsport leisten? Oder ist das nur etwas für Reiche? Die Golfclubs sind natürlich bestrebt, ihre Ausgaben durch Einnahmen, insbesondere durch Mitgliedsbeiträge, zu decken. Die meisten Golfclubs sind auch als gemeinnützige Vereine von den Finanzämtern anerkannt. Die Platzpflege durch die Greenkeeper, die notwendigen Maschinen und die Pacht der Plätze sind die wesentlichen Kostenfaktoren.

Zur Steigerung ihrer Mitgliederzahlen verzichten inzwischen die meisten Golfplätze der Region auf die Eintrittsgebühr, auch Investitionszuschuss genannt. Der monatliche Beitrag für die Golfclubs der Region beläuft sich auf circa 100 Euro. Dafür kann man täglich stundenlang den Heimatplatz kostenfrei nutzen, was sich natürlich für den Golfer im Ruhestand besonders lohnt. Denn eine Golfrunde mit gespielten 18 Löchern erfordert einen Zeitaufwand von mindestens drei Stunden, das kühle Getränk im Clubrestaurant noch nicht eingerechnet.

Beim Spiel auf fremden Plätzen zahlt man eine Nutzungsgebühr (Greenfee). Schon ab jährlich 195 Euro kann man die Mitgliedschaft beim Verein clubfreier Golfer erwerben und erwirbt damit ein Spielrecht auf fast allen Golfplätzen – natürlich gegen Greenfee.

Eine Golfausrüstung mit einem Schlägersatz von 14 Schlägern ist bereits ab 300 Euro zu haben. Nach oben sind natürlich keine Grenzen. Dies gilt insbesondere für nicht notwendige, aber besonders schicke und bunte Kleidung. Ganz normale Sportkleidung reicht aus. Notwendig sind nur ein Paar Golfschuhe. Eine Golfer-Kappe trägt fast jeder. Eisen (Schläger), Bälle und sportliche Kleidung gehören zur Ausrüstung.

Aber trotzdem ist es richtig, dass die Kosten noch ein Hindernis zum Golfsport als Breitensport sind. So ist beispielsweise in den Nordländern wie Schweden oder Dänemark der Golfsport echter Breitensport. Familien mit Kindern verbringen ihr Wochenende in freier Natur auf den herrlich gelegenen Golfplätzen der Region. So ist es kein Zufall, dass in der Europa-Mannschaft des Ryder Cups 2018, einem Mannschaftsturnier, bei dem alle zwei Jahre die besten Golfer Europas und den USA um den begehrten Pokal streiten, von den 13 europäischen Teilnehmern vier Golfer aus den Nordländern Schweden und Dänemark kommen. Aus Deutschland keiner.