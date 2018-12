Körper und Geist sind gefordert

Wie schon erwähnt, wurde Peter durch ein Geschenk seiner Ehefrau zu einem ambitionierten Golfspieler. Das Tennisspielen, das Joggen, das Radfahren wurden fortan zur Nebensache. Man benötigt für eine Runde auf dem Golfplatz keinen Partner wie zum Beispiel beim Tennis. Nach Feierabend oder am Wochenende eine Runde bei jedem Wetter (ausgenommen natürlich im Schnee, aber es gibt auch farbige Golfbälle) macht den Kopf frei, baut den Stress ab und fordert den Körper und den Geist.

Rund acht Kilometer hat man nach einer 18 Loch – Runde zurückgelegt. Der Anfänger benötigt hierfür über 100 Schläge bis er am letzten Loch den Ball versenkt. Die Probeschläge noch nicht eingerechnet. Dann die Regeln: Was ist zu tun, wenn der Ball im Wasser landet oder im Gestrüpp verschwindet? Wie schlage ich, wenn das Ziel (die Fahne) hinter einer Kurve oder der Ball in einem Sandbunker liegt?

Und das Wichtigste: Der Golfer spielt in der Regel nicht gegen einen Gegner. Er spielt nur gegen sich selbst, weil er versucht, seine eigenen bisherigen Ergebnisse (Handicap) zu verbessern. Also anders als bei vielen Sportarten. Natürlich gibt es bei Turnieren einen Sieger. Der Golfer mit den wenigsten Schlägen auf 18 Löchern hat gewonnen. Wobei auch hier wieder das Handicap eine Rolle spielt. Aber dieses System zu erklären würde den Umfang dieses Beitrags übersteigen.

Peters (nicht golfende) Ehefrau Klara hatte mit dem Schnupperkurs-Geschenk natürlich auch im Sinn, ihren Ehemann nach dem Wohnsitzwechsel in der neuen Umgebung zu integrieren. Was sie beim Walken schaffte, sollte Peter beim Golfen erreichen. Das hat sie mehr als geschafft. Peter verbringt mindestens drei bis vier Tage in der Woche auf dem Golfplatz. Kein Urlaub ohne Golfen. Herrliche Golfplätze in wunderschönen Landschaften vom Norden bis zum Süden unseres Kontinents. Klara begleitet Peter dann gerne als Caddie.

Manchmal geht Klara allerdings Peters Liebe zum Golfsport zu weit, was an folgendem Scherz deutlich wird: „Schimpft die Ehefrau: „Golf, Golf, Golf! Ich höre nichts anderes als Golf. Ich wette, du weißt nicht einmal mehr, wann unser Hochzeitstag war.“ „Da bist du aber im Irrtum, mein Liebling. Das war, als ich in Peckeloh drei Birdies gespielt habe.“

Der Golfsport hat Peter den Eintritt in den Ruhestand und auch die Integration in der neuen Umgebung sehr erleichtert. Zwei mehrtägige Golfreisen im Jahr mit netten Golffreunden, zahlreiche neue soziale Kontakte in einer ihm bisher wenig bekannten Region. Peter hat große Freude an einer neuen Sportart und erkannt, dass seine früheren Vorurteile nur Wahrnehmungsfehler waren. Um den Golfsport zu erlernen bedarf es keiner sportlichen oder akademischen Vorkenntnisse. Einfach anfangen, das genügt.