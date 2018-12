Die Räumlichkeiten des Jugendzentrums befinden sich wirklich im Keller der Grundschule. Doch ist es wirklich nur ein Keller? Nein! Es ist ein Ort der Begegnung für die Kinder und Jugendlichen des Ortes. Meine Arbeit als angehende Erzieherin in der Praxis integrierten Ausbildung beginnt um 14 Uhr. Enden wird sie um 20 Uhr. Wir haben fünf Tage die Woche geöffnet.

Ich parke mein Auto an der Straße und steige aus. Mein Blick wandert zur Grundschule. Ich sehe rote Ziegelsteine und eine Feuertreppe aus Beton, die an der Seite herausragt. Die Grundschule sieht verlassen aus, da hinter den großen Fenstern, die die roten Ziegelsteine durchbrechen, kein Licht mehr brennt. Jetzt zum Winter hin rauschen die Blätter laut in den langsam kahl werdenden Bäumen. Ich gehe zur Treppe, die in den Keller führt. Breite Betonstufen führen hinab. Die Blätter, die den Boden bedecken, rascheln bei jedem Schritt nach unten. Ein halbfertiges Graffiti springt mir ins Auge. Der Eingang wirkt etwas kalt und trostlos. Ich schließe die Doppeltür auf und schwinge die Tür auf. Alles ist dunkel. Ein muffiger Geruch schießt mir in die Nase. Ein typischer Kellergeruch eben. Ich strecke meine linke Hand ins Dunkle und drücke den Lichtschalter. Farben springen mich an. Die Wände im Flur sind in orange und blau bemalt. Von der Decke hängen blaue, gelbe und orangene Papierschneeflocken, die die Kinder selber gebastelt haben.

Meine Schritte hallen auf dem Weg durch den langen Flur. Auf der linken Seite befinden sich die zwei Aufenthaltsräume. Im ersten Raum fällt mir direkt ein nicht aufgeräumtes Spiel auf dem Tisch auf. Vielleicht wird das heute weitergespielt? Ich schaue über die Tischtennisplatte hinweg zum Kickertisch und weiter zum Schrank mit den Gesellschaftsspielen. Alles steht an seinem Platz. Im zweiten Raum führt mich mein Weg als Erstes hinter die bunte Theke. Vor langer Zeit hat sie eine Jugendliche bunt gestaltet. Palmen und ein Sonnenuntergang schmücken die Thekenwand. Ein wenig wie Urlaub. Ich schlängle mich an den zwei Billardtischen vorbei und drücke den Knopf der Musikanlage. „Magisch, magisch, du bist so magisch. Du verzauberst mich“, dudelt es mir laut entgegen. Ich muss lächeln.

Ich schließe den letzten, jedoch auch wichtigsten Raum auf. Hier erblick ich unsere Waren, mit denen wir dealen. Die Süßigkeiten und die Getränke. Meine Aufgabe ist es auch, dafür zu sorgen, dass immer genug Nachschub vorhanden ist. Dabei darf ich die Kalkulation des Haushaltsgeldes nicht vergessen.

Geräusche lassen mich aufhorchen. Aus der Ferne erschallt schon das erste Gelächter. Ich atme tief durch und mache mich innerlich bereit für den Ansturm. Zurück an der Theke, höre ich das Getrampel vieler Schritte. Sie rasen die Außentreppe herab. Die Tür schwingt auf. Noch sehe ich niemanden. Einzelne Gesprächsfetzen wirbeln mir entgegen. Gelächter. Da sind sie: Die Kinder aus dem Keller.

Ich sehe weder Alkoholflaschen noch Joints in ihren Händen. Ich sehe funkelnde Augen und viele grinsende Gesichter. Die verschiedensten Nationalitäten sind vertreten. Ich sehe helle, dunkle, glatte und gelockte Harre. Große, kleine, schmale, blaue und braune Augen. Alle plappern auf einmal los. Jeder mit seinem eigenen Akzent. Ich diene oft als sprachliches Vorbild für sie und unterstütze sie in ihrer sprachlichen Bildung. Sie erzählen mir, was sie in der Schule erlebt haben. Die einen beschweren sich über einen unangekündigten Test, die anderen, was sie in der Pause gespielt haben. Es war anscheinend ein aufregender Tag in der Schule. Die ersten Bestellungen gehen rein. Ich wirbele wie ein Verkaufsprofi von der Theke zur Kasse, zum Kühlschrank und zurück. Manchmal ist es anstrengend, allen gerecht zu werden.

Ein lautes „Hallooooo!“ ertönt durch den Raum. Puuuh. Meine Teamkollegin ist da. Drei Kinder stürmen auf sie zu. Sie wird begraben unter einer Vielzahl von Umarmungen. Erleichtert atme ich aus. Hilfe ist immer gut. Momentan sind wir ein Team von einem Sozialarbeiter, einer Erzieherin mit einer halben Stelle, einer Erzieherin im Anerkennungsjahr mit einer halben Stelle, zwei Auszubildenden in der Praxis integrierten Erzieherausbildung, zwei weiteren Fachoberschülern und einem FSJler. Wir wechseln uns mit den Einsatzorten zwischen dem Jugendzentrum „Inside“ in Sassenberg und diesem Jugendzentrum in Füchtorf ab.

Ein Ping vom Backofen ertönt. Ich brauche dieses Geräusch nicht mehr. Ich kenne den Geruch fertiger Pizza schon in- und auswendig. „In wie viele Stücke soll ich die Pizza schneiden?“, frage ich nach. „Wie immer. Kennst du doch“, ist die Antwort. Ja, das weiß ich. Ich kenne die Kids, die uns besuchen. Ich kenne sie an ihren guten Tagen und auch an ihren schlechten. Meine Aufgabe ist es, Kontakt zu den Kindern herzustellen und Beziehungen aufzubauen. Nur so kann ich zu einer Vertrauensperson werden und ihnen einen sicheren Hafen bieten. Die Atmosphäre bei uns ist entspannt und sehr vertrauensvoll. Ich bleibe einen Moment stehen und blicke mich um. In der einen Ecke machen die Kids Bügelperlenbilder. Auf der anderen Seite scheppern die Kugeln vom Billardtisch in die Löcher. Ich frage meine Teamkollegin: „Was ist das Besondere an unserem Job?“ Sie schaut mich lange an. „Du stellst vielleicht merkwürdige Fragen. Schau dich doch mal um. Diese Freude, die dir hier entgegen springt, wird dir kein Büro und keine Maschine geben können. Hier sitzen die Kinder, die unsere Zukunft mitgestalten. Und wir dürfen sie auf diesem Weg begleiten. Etwas Besseres gibt es doch nicht“,, antwortet mir Maren. Sie hat Recht. Ich blicke zu der gegenüberliegenden weißen Wand und sehe, wie ein älteres Kind einem Jüngeren die Uhr erklärt. Mit seinem Finger zeigt er auf die Zeiger der Uhr und versucht, ihm anhand seiner Finger die Zahlen zu verdeutlichen. Er selbst hat es erst letzte Woche von mir gelernt. Hinter mir spült ein achtjähriger Junge mit italienischen Wurzeln seinen Teller in der Spüle der kleinen Küche. Er macht dies wie selbstverständlich. Ich drehe mich zu ihm um und frage auch ihn: „Was würdest du deiner Mama über das Jugendzentrum erzählen? Warum besuchst du uns gerne?“ Seine Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen: „Ich bin hier, wie ich bin. Meiner Mama würde ich sagen, dass ihr immer Zeit für uns habt.“ Er stellt den Teller in den Schrank und geht zu seinen Freunden. Ja, er kann hier sein, wie er ist.

Ich bin so stolz auf die Kinder und wünsche mir, dass auch die Erwachsenen mal sehen könnten, was ich jeden Tag hier erleben darf. Nicht nur einen Keller, sondern einen Ort der Begegnung, an dem gegenseitiger Respekt und die Akzeptanz eines jeden Individuums im Vordergrund steht.