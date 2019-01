Kurz vor den abendlichen Feierlichkeiten des Jahreswechsels schnürten viele noch einmal die Laufschuhe, schlüpften in den Trainingsanzug und rundeten das Jahr 2018 mit einem gemeinsamen Lauf ab. Einer der Teilnehmer gab derweil augenzwinkernd zu, nicht ganz freiwillig in den Brook gekommen zu sein. Ihn plagte eher sein schlechtes Gewissen. „Ich löse im wohl letzten Moment des Jahres meinen guten Vorsatz aus 2017 ein, endlich mehr Sport zu machen. Hat ja noch geklappt!“

Gut für ihn und alle anderen: Auf Zeiten oder Leistung kam es auch bei der 15. Auflage nicht an. Einzige Teilnahmevoraussetzung war die Bereitschaft, sich sportlich zu betätigen. Eine Anmeldung oder gar Startgebühr wurde auch bei der diesjährigen Auflage nicht verlangt. Allerdings übernahm Michael Strotmann an diesem Montagmorgen allein die Tempoarbeit. Der langjährige Mitorganisator Christian Herweg musste dieses Mal aus gesundheitlichen Gründen passen.

Im Mittelpunkt stand die Freude am gemeinsamen Laufen. Ohnehin war für jeden Teilnehmer etwas dabei. So hatten sie die Wahl zwischen einer sechs und einer zehn Kilometer langen Runde. Und auch wenn der Lauf zwar bei recht milden Temperaturen, jedoch Nieselregen stattfand, waren erneut mehr als 100 Sportler der Einladung in den Brook gefolgt.

Im Anschluss an die letzte Kraftanstrengung des Jahres stand ihnen das Sportlerheim zur Verfügung. Nach einer wohltuenden warmen Dusche tauschten sich die Aktiven in geselliger Runde im Sportlerheim aus.