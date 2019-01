Suche nach Frieden topaktuell

Sassenberg -

„Wir sind gefragt, den Frieden zu suchen, ihm regelrecht hinterherzujagen. Und wir sollten bis dahin auch nicht mehr zu viel Zeit verplempern!“ Mit diesem eindringlichen Appell wandte sich Pfarrer Michael Prien am Neujahrstag an die Gäste des traditionellen Neujahrsempfangs der evangelischen Gemeinde im Gemeindehaus an der Schückingstraße. Ungeachtet dessen hielt er grundsätzlich fest: „Wir haben Grund, auch optimistisch in die Zukunft zu gehen.“