Vergleichsschießen in Füchtorf

Füchtorf -

Es ist eine gute Tradition in Füchtorf zwischen den Feiertagen und vor dem Jahreswechsel ein Vergleichsschießen zu veranstalten. Auch diesmal traten am 27. Dezember die Schießgruppe, die Schützenmädel, die Ehrengarde und der Vorstand des BSV Füchtorf an den Schießstand und ermittelten die besten Schützen.