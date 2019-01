Alles versinkt im Chaos

Die Öl-Magnaten feiern nun in Sassenberg ein Comeback, aber es wird wie immer spannend werden, denn im Hotel am Feldmarksee wird es am Freitag, 1. Februar, ab 19 Uhr einen Mord geben.

Bei „Der Dallas Mord“ erleben die Zuschauer den legendären „American Way of Life“. Sie treffen auf Charaktere, die sie schon seit langem zu kennen glauben. Hier wird das Publikum Teil eines amüsanten Spiels um Macht, Mord und Moneten.

Ort des Geschehens ist der Ball der Ölkönige. Alle Anwesenden sind ebenfalls millionenschwere Magnaten der texanischen Öl-Industrie. Scheinbar sind alle gut Freund miteinander, doch wer hier den Ton angibt, das wird schnell klar. Die Machenschaften des einzigartigen Herrn mit dem eleganten Westernhut und dem feisten Grinsen entscheiden über Glück und Unglück einer ganzen Branche. Alles hält den Atem an, wenn „Er“ den Raum betritt: Edwin-Arnold Juing, kurz genannt „E.A.“.

Schon zu Beginn der Party gibt es Ärger. Wer hat es gewagt, einen arabischen Scheich aus Abu-Dhabi einzuladen? Ein großes Ölgeschäft ist für die Texaner in Gefahr und die Intrigen im Laufe des Abends werden immer hinterlistiger. Ist dafür etwa E.A.‘s Frau verantwortlich? Das ehemalige Model Blue Ellen ist gerade nicht gut auf ihren Gatten zu sprechen, zumal E.A. ständig mit der Starsängerin aus dem Rattlemans-Club flirtet. Es kommt zum Streit und plötzlich gibt es eine Leiche! Alles versinkt im Tumult, bis endlich der raubeinige Sheriff von Dallas in den Saal poltert und für Ordnung im Chaos aus Lügen und gegenseitigen Beschuldigungen sorgt. Wird es ihm gelingen noch am selben Abend den Mörder zu überführen? „Yes, we can!“, wie der Amerikaner so schön sagt.

Alles bleibt spannend bis zum Schluss! Coole Sprüche, Gemeinheiten, gepfefferte Dialoge und skrupelloser Betrug, bei diesem Krimi bleibt keiner dem anderen etwas schuldig. Das Theaterstück „Der Dallas Mord“ knüpft dort an, wo sich viele Menschen seit Jahren die Fortsetzung des Dallas-Welterfolges wünschen – im Jahre 1991.

Zwischen den Akten der Inszenierung wird den Zuschauern ein stilgerechtes texanisches Menü gereicht.

Hotline: ✆ 0 23 27/ 9 91 88 61, E-Mail: info@tatort-dinner.de, www.tatort-dinner.de.