„Alle drei Jahre der gleiche Ärger!“ Bürgermeister Josef Uphoff macht aus seiner Stimmung beim Thema Gelbe Säcke kein Geheimnis. Unübersehbar sind die rund um den Jahreswechsel und damit den Wechsel beim Entsorger auf den Straßen liegen geblieben. Viel tun kann die Stadt er nicht, denn sie ist nicht der Auftraggeber.

Besonders heikel ist die Situation im Außenbereich, wo bereits die letzte Abfuhr im Dezember nicht richtig geklappt hatte. Auch im Bezirk eins blieben die Säcke an Sylvester liegen. Manch einer stellte sie gestern mit der Biotonne raus, aber das erwies sich als unnötig. Die Firma Tönsmeier, die seit Jahresbeginn die Abfuhr übernommen hat, wird sie regulär in der kommenden Woche mitnehmen, stellte Unternehmenssprecher Boris Ziegler in Aussicht. Für den Außenbereich dagegen gibt es auf Drängen der Stadtu hin einen Zusatztermin. Am Donnerstag, 10. Januar, will Tönsmeier die im Bezirk 4 und 5 liegengebliebenen Säcke abholen, teilte die Stadt mit.

„Es ist eine unglaubliche Menge an Material“, stöhnte Ziegler. Dabei habe das Unternehmen seit den 90er Jahren Erfahrung und sei „hochmotiviert“ und vorbereitet gestartet: Drei statt zwei Mitarbeiter fahren derzeit auf den Autos. Am Donnerstag wurde die Zahl der Fahrzeuge von vier auf fünf aufgestockt und ab sofort werden sechs eingesetzt, berichtete er: „Wir müssen erstmal Grund rein bekommen.“ Dass es in einem neuen Bezirk „ruckelt“ sei normal, schon weil sich Tourenpläne ändern könnten. Die Säcke werden also nicht mehr unbedingt zur gewohnten Uhrzeit abgeholt. Aber die jetzige Situation, die durch die alte Entsorgerfirma mitverursacht sei, „hat uns wirklich umgehauen.“