Vandalismus hinterlässt am Pegelhäuschen in Füchtorf immensen Schaden

Füchtorf -

Irgendwann in der Silvesternacht muss es an der Bever kräftig gerumst haben. Am Pegelhäuschen an der zweiten Beverbrücke haben Vandalen einen Teil der Wandverblendung förmlich weggesprengt. „Das sieht echt übel aus!“, beschrieb Katrin Sprengel ihren Eindruck, auch angesichts der völlig überflüssigen Kosten, die für die Reparatur entstehen.