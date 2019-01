Kopf frei für das Thema Müll

Der Anblick ist von vielen Küchen her vertraut. Sauber aufgespannt hängt der Gelbe Sack in seinem Halter, daneben einige Kartons, In der Ecke steht ein kleiner Schwingdeckeleimer. „Für Essensreste und so“, erklärt Jamil Hamo Dava. Er und sein Mitbewohner Khalaf Mahe, die beide aus dem Irak stammen, leben seit kurzem wieder in der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge am Poggenbrock und teilen sich die winzige Küche. Die ungewohnte deutsche Mülltrennung finden sie gut, sind allerdings auch ein bisschen frustriert. „Hier kommt doch wieder alles in den gleichen Container“, sagt Jamal verwundert. Von ihrer Unterkunft im Ort kannten sie das schon anders.

Mülltrennung gehört zu den Dingen, die das tägliche Leben in Deutschland etwas kompliziert machen können. Für beide Seiten. Manche Deutsche trennen fast fanatisch und versuchen, die Restmüllmenge gegen null zu treiben, andere nehmen es weniger genau, aber stellen zumindest in regelmäßigem Wechsel Gelbe Säcke braune, schwarze und blaue Tonnen an die Straße. Allerdings scheint auch Einheimischen oft nicht richtig klar zu sein, was in welche Tonne gehört. Immer wieder wird seitens der Entsorger über „Fehlbefüllung“ geklagt.

Umso mühsamer müssen Geflüchtete die Mülltrennung erlernen, nicht nur sprachlich, sondern auch inhaltlich. Schließlich geht damit ein Wandel im Wertesystem einher: „Für uns ist Müll ein Wertstoff“, gibt Helmut Helfers, Leiter des Amtes für soziale Angelegenheiten der Stadt zu bedenken. Dieses Bewusstsein gibt es in den Heimatländer der Geflüchteten so oft nicht.

Als 2015/2016 die Flüchtlingswelle rollte, realisierte das die Stadt schnell. „Wir sind mit ganz viel Enthusiasmus an die Sache herangegangen, aber es ist nicht bei den Menschen angekommen“, erinnert sich Helfers. „Sie waren noch nicht bereit sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.“

Besonders für die Hausmeister waren das harte Zeiten. Schließlich mussten sie am Ende mit Handschuhen ausgestattet versuchen an den stehengebliebenen Tonnen zu retten, was noch zu retten war. Dass in den großen Gemeinschaftsunterkünften am Poggenbrock oder im ehemaligen Herxfeld-Kindergarten die teureren Müllcontainer die Trennung ablösten, war die Konsequenz.

Doch die Zeiten haben sich geändert. Das macht sich auch in der Arbeit der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe in Sassenberg und Füchtorf bemerkbar, erzählt Elisabeth Lückewerth, eine der Sprecherinnen der Initiative. Ein Zeichen dafür ist die Weihnachtsgabe, die die Initiative in diesem Jahr an Helfer und Flüchtlinge überreicht hat. „Stop Plastik“ steht auf den Leinentaschen. Sie sollen nicht nur Plastik vermeiden, sondern auch Gedanken an den Schutz der Umwelt wach halten.

Der Umweltgedanke gehört für Lückewerth mit zu einer zweiten Welle der Integrationsaufgaben, die die Flüchtlingshilfe leistet muss, nachdem die erste Nothilfe abgeschlossen ist. Eine ganze Kursreihe zunächst für arabischsprechende Neubürger haben die Helfer daher im vergangenen Jahr organisiert mit Themen wie Energiesparen, Müllvermeiden oder auch dem breiten Themen Wohnen. „Ich kann die doch gar nicht als Mieter vermitteln, wenn sie nicht wissen, wie Mülltrennung geht“, schmunzelt Lückewerth. Zunehmend stößt sie seither auf einen bewussteren Umgang mit den Themen. „Zur guten Integration gehören gute, sachgerechte Informationen“, diese Einschätzung der Helfer habe sich bestätigt, sagt Lückewerth.

Hamo Dava und Mahe haben einen Teil ihrer Kenntnisse auch schon aus dem Integrationskurs mitgenommen. Die beiden Iraker hoffen, bald in eine normale Wohnung ziehen zu können. Dann kommt der nächste Schritt. „Strom kostet in Deutschland richtig Geld“, stöhnt Mahe. Im Irak seien es nur rund 50 Euro im Jahr gewesen. Aber da hieß es ja auch beim Thema Müll meist nur „ab in die Tonne“, gibt Mahe zu.