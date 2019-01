Zum Komponieren auf die Insel

Nach einer längeren Pause vom Musikbusiness, in dem er von 2006 bis 2011 mit seinem Projekt „Sun Kidz“ unterwegs war, stellt er nun eine völlig andere Musik vor. Unter dem Namen MÆT – das Æ ist skandinavisch – hat er am 10. Januar den ruhigen Popsong „Close“ herausgebracht, der sowohl bei Spotify als auch bei Youtube abgerufen werden kann.

„Ich habe 2011 mit den Sun Kidz aufgehört und danach jahrelang keine Musik mehr gemacht“, sagt der 32-Jährige, der seit zwei Jahren in Bielefeld lebt. Die damalige Dance-Musik hatte dabei durchaus ihre Fans und wurde in Diskotheken gespielt. „Es war irgendwann nicht mehr mein Geschmack, und die Musikszene hat mich genervt“, gesteht Schwarzer. Er war der musikalische Kopf des Duos Sun Kidz, sein Partner war für das Auflegen in den Diskotheken zuständig.

Nachdem Matthias Schwarzer sein Studium beendet und auch beruflich als Online-Redakteur Fuß gefasst hatte, fand er vor gut einem Jahr wieder zur Musik zurück. Zunächst produzierte er alleine ein paar Sun-Kidz-Songs, die zwar einen etwas anderen Stil haben, aber nach wie vor Dance-Musik sind. Der aktuelle Song „Bros“ läuft bereits erfolgreich auf Spotify und Youtube.

Im September zog es den gebürtigen Sassenberger für eine Woche alleine auf die Insel Langeland in Dänemark, um sich ausschließlich der Musik zu widmen. „Ich hatte mein Keyboard und mein Laptop dabei und habe eine Woche lang nur Musik gemacht“, berichtet der 32-Jährige, der ein Faible für die skandinavischen Länder hat und deshalb auch seinem Künstlernamen für das neue Projekt einen skandinavischen Anstrich gab. Insgesamt entstanden sechs bis sieben Songs, die aber größtenteils noch nicht ganz fertig sind und sich von den Sun-Kidz-Songs stark unterscheiden. „Ich hatte Bock, mal was ganz anderes zu machen.“

Zum jetzt veröffentlichten Song „Close“, der im kleinen Indipendet-Label „Loud & Lucky Recordings“ eines befreundeten Produzenten erschienen ist, hat Matthias Schwarzer selbst ein Video in der norwegischen Stadt Bergen gedreht. „Ich habe keinerlei Budget für ein Video und konnte daher auch keine große Story produzieren. Mir ging es einfach darum, schöne Bilder zu zeigen. Die Geschichte des Videos ist recht simpel, aber man kann ohne Bilder schlecht etwas ins Netz stellen“, erklärt der Hobbymusiker.

Matthias Schwarzer schreibt sowohl die Musik als auch die Texte selbst, dreht die Videos und produziert die Songs. Lediglich das Singen überlässt er anderen. „Singen kann ich nicht, dafür habe ich mir einen professionellen Studiosänger engagiert“, berichtet Schwarzer, der als Schüler in Warendorf das Keyboard-Spielen gelernt hat. „Ich habe damals schon lieber selbst ausgedachte Songs gespielt.“

Die Entstehungsweise der Songs ist dabei sehr unterschiedlich. „Entweder spiele ich so vor mich hin, und manchmal kommt etwas dabei heraus, oder mir fällt irgendwo etwas ein, und das singe ich dann in mein Handy“, erklärt er. Die Songtexte entstehen erst nach Fertigstellung der Musik, die er zunächst instrumental produziert. „Ich singe zur Musik dann einfach drauflos, benutze auch Fantasiewörter, bis schließlich ein Text entsteht.“ Die Texte sind in englischer Sprache, denn deutsche Texte seien etwas schwieriger.

Matthias Schwarzer sieht seine musikalischen Aktivitäten eher als Hobby an. „Ich mache nur noch, worauf ich auch Lust habe. Es ist mir egal, wie viele Leute das hören.“ Zumal für einen wirklichen Durchbruch das Glück eine große Rolle spielt. „Wenn jemand bei Spotify den Song gut findet und in eine bekannte Playlist stellt, dann kann es ein Hit werden, aber das ist Glückssache, denn man hat es nicht selbst in der Hand“, weiß Schwarzer. Die ersten Reaktionen aus seinem Freundes- und Bekanntenkreis sind jedenfalls sehr positiv und viele seien überrascht.

Dank Spotify und Youtube benötigen Musiker heute keine große Plattenfirma mehr, sondern können selbst veröffentlichen. Dabei kommt dem 32-Jährigen zugute, dass er sowohl schreiben als auch komponieren und produzieren kann. So ist er unabhängig von anderen und möchte in diesem Jahr noch den einen oder anderen Song aus seinem dänischen Kreativ-Urlaub präsentieren.

https://www.youtube.com/watch?v=zAUJTz9qx2g