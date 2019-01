Sassenberg/Füchtorf -

Zur traditionellen Klausurtagung am Jahresanfang begrüßte der Fraktionsvorsitzende Peter Holz am Samstag die FWG Ratsmitglieder, Vorstandsmitglieder sowie die sachkundigen Ausschussmitglieder in der Gaststätte Schneider-Eggert in Peckeloh.