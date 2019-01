Zeit nach den Ferien nutzen

Einstimmig beschlossen die Mitglieder im Rahmen der Haushaltsberatungen am Montagabend die Empfehlung an den Rat, dass noch für den Haushalt 2019 100 000 Euro für die Umbaumaßnahmen eingestellt werden sollen. Hintergrund ist ein Schreiben der Schulleitung und des Fördervereins, in dem dringender Raumbedarf angemeldet wird.

Bislang sind 15 000 Euro Planungskosten im Haushalt vorgesehen. „Die Sporthalle ist im Sommer fertig. Wir sollten die Zeit nutzen, und dann mit dem Umbau schon anfangen“, schlug Robert Budde (FWG) vor. Zustimmung bekam er von Klaus Hölscher: „Es wird immer teurer, je später wir anfangen.“ Das sah auch Georg Hartmann-Niemerg (Grüne) so.

„Es ist eine genauere Planung notwendig. Die Eigenleistung des Sportvereins wird sicher auch kommen“, sagte Hölscher. Dirk Schöne (CDU) befürwortete ebenfalls einen früheren Start, sofern dieser möglich ist. „Wir brauchen einen finanziellen Puffer, denn sobald wir können, sollten wir anfangen.“

Bürgermeister Josef Uphoff erbat sich zunächst eine Bedenkzeit bis zum Infrastrukturausschuss am Donnerstag, um sich Gedanken über eine mögliche Lösung zu machen. „Ich würde im Investivbereich darüber nachdenken, ob man eine andere Maßnahme nicht ausführen oder ein anderen Produkt entsprechend reduzieren kann.“ Eine Erhöhung der Summe für die investiven Maßnahmen sei ansonsten ein großer Eingriff in den gerade vorgelegten Haushalt. Es gebe daher zwei Möglichkeiten: „Entweder schauen wir im Herbst, was machbar ist. Ist zum Beispiel der Tartanplatz am Feldmarksee noch fertigzustellen oder nicht. Dann könnten wir die Mittel verlagern. Oder es wird von Vornherein der Tartanplatz aus dem Haushalt 2019 gestrichen.“ Uphoff machte dabei deutlich, dass ihm die erste Variante besser gefiel. Im Infrastrukturausschuss wird das Thema am Donnerstag wieder aufgegriffen.