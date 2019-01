Zum Auftakt am Mittwoch, 23. Januar, um 19 Uhr gehe es mit dem Thema „Wohnsituation in Sassenberg“ gleich um ein Thema „das vielen Sassenbergern auf den Nägeln brennt“, heißt es in der Ankündigung des Vereins.

Diskussionspartner ist Bürgermeister Josef Uphoff. Die Gesprächsleitung übernimmt Daniel Fissenewert vom Diözesanverband Münster des Kolpingwerkes. Neben allen Sassenbergern sind auch besonders die Politiker aller Fraktionen im Stadtrat eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht nötig

Die Grundkaltmieten seien in den letzten Jahren im ländlichen Raum prozentual schneller gestiegen als in den Ballungsgebieten, umreißt der Verein einen Aspekt des Problems. Dadurch fielen viele Rentner und Arbeitnehmer mit geringeren Einkommen nach Zahlung ihrer Miete und Nebenkosten unter die Grenze der Harz IV Satzes. Die Kolpingsfamilie will wissen, was die Stadt tue, um dem zu begegnen. „Wie sieht es mit bezahlbarem Wohnraum für diese Gruppe aus? Was tut die Stadt für junge Familien die bauen möchten?“

Grundlage für die Diskussion ist unteranderem ein Positionspapier des Familienbundes der Katholiken.