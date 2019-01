Im strömenden Regen trafen sich die mutigen Männer und Frauen am Heimathaus, um unter Führung von Clemens Knappheide durch die Forsten von Harkotten zur Schierloher Schule zu gehen. Unterwegs gab es noch reichlich historische Informationen, so auch zum Gedenkstein der sogenannten „Liebestanne“. An dieser Stelle möchte die Familie von Korff gemeinsam mit dem Heimatverein demnächst einen neuen Baum pflanzen.

Angekommen in der Alten Schule duftete es schon nach Möppkenbrot, Leberwurst und dampfenden Äpfel, die Marlies Borisch, Josef Gode und Andreas Möller zubereitet hatten. In dem warmen Räumen gesellten sich noch zehn weiter Füchtorfer hinzu, die auch vom Küchenteam Anita Laumann und Maria Krützkamp bewirtet wurden.

Auf humorvolle Weise berichtete Clemens Knappheide von seiner Schulzeit in diesem Gebäude,“ in dem er acht Jahre die erste Klasse besucht hatte“. Zu Spitzenzeiten wurden 56 Kinder in einem Raum der Volksschule gemeinsam unterrichtet, außer Clemens, der öfter im Vorraum seine Strafe absitzen musste.

Nach zwei Stunden Rast machte sich die Truppe durchnässt, aber dennoch gut gelaunt im Nieselregen auf den Rückweg ins Spargeldorf.