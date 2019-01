Eine starke Gemeinschaft

Zum Nach- und Umdenken regte Magdalen Adlouni, Ehrenamtskoordinatorin bei dem Caritasverband, mit einem Vortrag über die Rechte der Frau in Syrien an.

Begonnen hatte die Versammlung im Saal der Gaststätte Artkamp-Möllers mit der Begrüßung durch die erste Vorsitzende Andrea Potthoff und den besten Wünschen für das neue Jahr. Gertrud Vornholt-Wickensack berichtete aus dem Kreisvorstand, lobte das vielfältige Programm der Landfrauen in Füchtorf und gab zudem Einblicke in die Veranstaltungen auf Landes- und Bundesebene.

Nachdem der Landfrauenverband 2018 sein 70-jähriges Bestehen feierte, bot es sich für Vornholt-Wickensack an, an die Veränderungen in den vergangenen Jahrzehnten zu erinnern. Gab es 1948 für viele Frauen aus dem damaligen Landfrauenverein auf den Höfen noch die Herausforderung, Flüchtlinge und Vertriebene unterzubringen und zu versorgen sowie den Garten als Ernährungsgrundlage zu bewirtschaften, zogen Fortbildungen und Seminare in den nächsten Jahren ein.

Für die Landfrauen blieb Luft für Ausflüge, ab den sechziger Jahren kamen kreative Angebote hinzu währen die siebziger Jahre geprägt durch den Strukturwandel einen Zuerwerb ermöglichten. In den achtziger Jahren wurde das Thema der Pflege von alten Familienmitgliedern auf dem Hof stets bedeutender, nachfolgend begann auch die Öffentlichkeitsarbeit durch den Wandel von dem Verein zum Verband. „Es ist schon immer wichtig, dass sich alle Frauen im Verband wertgeschätzt fühlen, nicht nur die Mitglieder mit eigenem Hof“.

Auch Bürgermeister Josef Uphoff überbrachte die besten Neujahrswünsche und stimmte Andrea Potthoff voll und ganz bei dem Thema der Jugendförderung zu. „Es ist wichtig, die Jugend zu informieren wie Landwirtschaft funktioniert und das Thema schon in den Schulen zu integrieren.“

Der Jahresrückblick von Doris Schöne erinnerte an die zahlreichen Aktivitäten aus 2018. Highlights waren etwa die Nachtwächtertour in Warendorf, der Cocktailabend mit über 100 Teilnehmerinnen oder der gemeinsame, syrische Kochabend. Dem positiven Kassenbericht durch Christine Erdmann folgte die Neuaufnahme von vier Frauen womit sich die Mitgliederzahl auf 240 erhöhte.

Nach einer Pause mit leckeren Snacks und netten Gesprächen an den großen Tischen stellten sich Ulrike Klemann und Magdalen Adlouni vom Fachdienst für Integration und Migration in Warendorf vor. Einen Vortrag zu dem Thema „Rechte der Frau in Syrien“ leiteten die Frauen mit einem Rollenspiel ein, ehe Magdalen Adlouni als palästinensisch-syrisch-stämmige Integrationsfachfrau in einem sehr persönlichen Vortrag mit Vorurteilen, Schubladendenken und religiös-kulturellen Missverständnissen aufräumte. Mit Geschichten aus ihrer eigenen Familie, Erläuterungen zur Rolle der Frau und Mutter in Syrien, über die Ehe sowie religiöse und kulturelle Missverständnisse in unserer Gesellschaft animierte sie zum Hinterfragen und weckte die Neugier auf andere Kulturen.