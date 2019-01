Die übrigen Vorstandsmitglieder wurden ebenfalls einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. So bleibt Hildegard Nährig stellvertretende Vorsitzende, Gerhard Schütz ist auch in den kommenden drei Jahren Kassenwart. Gleiches gilt für Schriftführer Helmut Helfers, Christa Bornhagen (Ansprechpartnerin für Organisation in Sassenberg) und Monika Gröne (Ansprechpartnerin für Organisation in Füchtorf). Komplettiert wird der Vorstand durch die Beisitzer Anton Röhl und Heribert Timmer (für Sassenberg) sowie Josef Klösener und Mechthild Schäfer (für Füchtorf).

In seinem Rückblick erinnerte Helmut Helfers an die Herausforderungen der letzten Jahre. Im Mittelpunkt stand dabei die Suche nach einem Ersatzstandort für die bisherigen Räumlichkeiten am Klingenhagen. Die Räume der ehemaligen Bäckerei Hennemann bezeichnete Helfers als „Glücksfall“ für den LMP. Nach Fertigstellung des Neubaus am Klingenhagen wird der LMP dorthin zurückkehren können (die WN berichteten). Im Oktober des vergangenen Jahres waren die Aktiven anlässlich des zehnjährigen Bestehens des LMP zusammengekommen. „Es ist schade, dass es uns geben muss, aber es ist gut, dass es uns gibt. Wir können gemeinsam auf das Geleistete zurückschauen, aber feiern ist dafür der falsche Begriff.“ Allein in den letzten drei Jahren wurden mehr als 12 500 Körbe ausgegeben.

Gerhard Schütz berichtete seinerseits über eine sich wandelnde Kundschaft. So sank die Zahl der ausgegebenen Körbe von rund 5700 im Jahr 2016 auf knapp 3000 im Jahr 2018. Die Zahl größerer Familien habe deutlich zugenommen, so Schütz. Ähnliches machte auch Helfers deutlich: Noch vor sechs Jahren zählte die Stadt 140 Bedarfsgemeinschaften mit 275 Personen, heute seien es 111 Bedarfsgemeinschaften mit 263 Personen. Diese Entwicklung stellt Kassierer Schütz jedoch vor ein Problem. Bezahlt wird bei der Warenausgabe nicht pro Kopf, sondern pro Bedarfsgemeinschaft. Insgesamt, so betonte Schütz jedoch umgehend, verzeichne er Jahr für Jahr ein hohes Spendenaufkommen für den LMP.

Um die finanzielle Situation des LMP zu verbessern, schlug der Vorstand eine Beitragserhöhung vor. Der Jahresbeitrag der aktuell 60 Mitglieder steigt von aktuell 15 auf 20 Euro. Der Beitrag für ehrenamtliche Helfer, Bedürftige und Jugendliche steigt von fünf auf zehn Euro. „Prozentual gesehen sind das natürlich erhebliche Anhebungen“, räumte Helfers ein. Es sei allerdings die erste Erhöhung des Jahresbeitrags seit der Gründung des LMP. Die Versammlung verabschiedete den Vorschlag einstimmig.

Abschließend legte Helmut Helfers einen aktuellen Bericht zur Situation der Flüchtlinge in Sassenberg vor. Demnach wurden der Hesselstadt seit 2015 rund 350 Menschen zugewiesen; circa 290 von ihnen leben in städtischen Unterkünften. 153 Geflüchtete seien mittlerweile anerkannt, bei 76 weiteren laufe das Verfahren. Aktuell leben 63 abgelehnte Asylbewerber in Sassenberg. Das Gros stammt aus Syrien (142 Menschen), dem Irak (38) und Nigeria (21).