Marktfläche wird verdoppelt

In einem öffentlichen Schreiben bitten sie die Sassenberger Bevölkerung deshalb um Hilfe. „In diesem Jahr werden uns bei der Vorbereitung leider große Steine seitens Verdi in den Weg gelegt. Unser Konzept der letzten zwei Jahre ist so nicht mehr umsetzbar“, heißt es in diesem Schreiben.

Dabei geht es vor allem darum, dass Verdi verlangt, dass die Marktgröße die Verkaufsflächen der Geschäfte deutlich übersteigt. Nur dann werde eine Öffnung der Geschäfte am Sonntag genehmigt. Daher müsse die eigentliche Marktfläche deutlich erweitert werden. Ist der Schachblumenmarkt also in Gefahr?

Bürgermeister Josef Uphoff zeigte sich auf telefonische Nachfrage der Westfälischen Nachrichten zuversichtlich. Die Stadt habe sowohl den Schachblumenmarkt als auch den Allerheiligenmarkt sowie den Füchtorfer Spargelfrühling bei Verdi angemeldet, und es sei nichts bemängelt worden. „Zudem sind alle Veranstaltungen mit den Organisatoren abgestimmt worden, damit wir die Satzung rechtskonform beschließen können“, erklärt Uphoff. Denn in der Ratssitzung am 5. Februar werde die Neufassung zu den verkaufsoffenen Sonntagen zur Tagesordnung stehen, und dort sei auch der Schachblumenmarkt mit der richtigen Größe aufgeführt, so dass es mit der Genehmigung keinerlei Probleme geben dürfte.

Des Rätsels Lösung: „Wir haben die Fläche für dieses Jahr verdoppelt, damit der Schachblumenmarkt genehmigt wird. Wir wissen aber noch nicht, ob Möbel Brameier aufmachen darf“, sagt Sabine Landau vom Orga-Team. Nach den schlechten Erfahrungen im Vorjahr mit dem Allerheiligenmarkt und in diesem Jahr mit der Hochzeitsmesse ist der Gewerbeverein skeptisch geworden. Denn bislang sei der Schachblumenmarkt nur beantragt.

Durch die Verdoppelung der Marktfläche entstehen den Organisatoren aber auch höhere Kosten. „Die haben sich auch fast verdoppelt“, sagt Sabine Landau. Die Genehmigungen kosten Geld, ebenso der Sicherheitsdienst. Darum wird im Schreiben um Unterstützung gebeten: „Jede Geldspende, jeder Loskauf und jeder Sponsoring-Beitrag hilft, den neuen Anforderungen durch Verdi gerecht zu werden. Machen Sie mit!“

Mitmachen können sowohl Privatpersonen als auch Gewerbetreibende, indem sie sich mit einem Stand beteiligen. Dabei ist es egal, mit welchem Sortiment sie sich dort präsentieren. „Die Standgebühren helfen uns auch, die Kosten für den Markt zu finanzieren“, sagt Sabine Landau. Wer Interesse hat, dabei zu sein, kann sich melden: info@schachblumenmarkt.de.