„Integration ist eine Verjüngungsspritze“

Auf Einladung der Flüchtlingshilfe war die Ethnologin und interkulturelle Trainerin Sandra de Vries sollte Licht ins Dunkle zu bringen. Nicht nur Flüchtlingshelfer waren zu ihrem Vortrag zahlreich gekommen, sondern auch viele Geflüchtete.

Sandra de Vries wartete mit überraschenden Antworten auf. Schnell, schnell funktioniert bei der Integration gar nichts, so lautete ihr Credo. „Sie alle sind Fackelträger eines Prozesses. Sie beginnen ihn. Ob Sie das Ende sehen werden, ist eher ungewiss“, hielt sie sachlich fest. In wohltuend unaufgeregter Art, löste sie das Thema Integration aus der emotional besetzten Diskussion um Flucht und Ausländerfeindlichkeit. Als Ethnologin betonte sie die interkulturelle Begegnung, die seit Jahrhunderten immer und überall auf der Welt stattfinde. Es gehe nicht darum, ob jemand Ausländer sei. „Das ist nur das Papier eines Staates, das kann man von außen gar nicht sehen.“

De Vries stellte das Fremdsein in den Mittelpunkt – als individuelles Gefühl, besonders aber in der gesellschaftlichen Ausprägung des „Fremd machen“. Dass hierzu gerade auch gut gemeinte Integrationsbemühungen zählen können überraschte. Die Weltkarte, an der Kinder im Kindergarten ihre Herkunft anpinnen sollen, mache Fremdsein erst bewusst. Es sei der erste Schritt den Focus auf den Unterschied zwischen „die“ und „wir“ zu lenken. Auch bohrende Fragen nach Religion, Flucht oder der Situation im Heimatland zählte de Vries zu den Schritten, die Fremdsein zementierten.

Für die interkulturelle Kommunikation, die schließlich zur Integration führt, müsse sich der Einzelne seiner eigenen „kulturellen Brille“ bewusst werden, die er gar nicht ablegen könne, forderte De Vries und nannte dafür eine Vielzahl eindrucksvoller Beispiele. „Es gibt Unterschiede. Das ist überall auf der Welt so. Zuerst auf den Unterschied zu schauen ist normal. Wir müssen ihn wahrnehmen und dann abhaken.“ Unterschiede blieben, wie zwischen zwei Menschen in einer Ehe. Es gelte, Gemeinsamkeiten zu finden.

Integration bedeute im eigentlichen Wortsinn Erneuerung, beschreibe den Prozess eines Kulturwandels, betonte De Vries und hielt fest: „Integration ist eine Verjüngungsspritze für die Gesellschaft“. Sie erfordere Gelassenheit aber auch Offenheit und Respekt von beiden Seiten. Die Vielfalt im kulturellen Miteinander leide allerdings unter „dem Fluch der Digitalen Welt“, überraschte die Ethnologin ihre Zuhörer einmal mehr. „Das menschliche Hirn ist für diese Art der Globalisierung nicht ausgelegt. Darum versuchen die Menschen in den Industrieländern wieder in ihr Schneckenhaus, auf ihre Scholle zurückzukehren.“